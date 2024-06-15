المركزي: 51.2 مليار درهم ارتفاع القيمة السوقية للشركات بسوق دبي

المصدر: أبوظبي - سامح الليثي، وام

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أظهرت بيانات للمصرف المركزي، أن القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق دبي المالي ارتفعت بمقدار 51.2 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، ليصل إجماليها 723.1 مليار درهم بنهاية مارس الماضي.

ووفق بيانات تطورات النقدية والمالية الصادر، أمس، عن المصرف المركزي تجاوزت قيمة الأسهم المتداولة في أسواق المال المحلية 91.3 مليار درهم خلال الربع الأول، حيث استحوذ سوق دبي المالي على حصة 27% من الإجمالي بقيمة 24.3 مليار درهم وبزيادة نسبتها 10.5%. وبلغت حصة سوق أبوظبي المالي 73% بحوالي 67 مليار درهم، وارتفعت القيمة بنسبة 1.8% على أساس سنوي خلال الربع الأول.

ذهب

من ناحية أخرى، وصل رصيد مصرف الإمارات المركزي من الذهب إلى مستوى قياسي، متجاوزاً 19.6 مليار درهم نهاية مارس. وتظهر بيانات السلسلة الزمنية، تسجيل رصيد المركزي من الذهب ارتفاعاً واضحاً من بعد الجائحة، حيث تجاوزت الزيادة 55% على مدار الفترة منذ نهاية عام الجائحة 2020 وصل برصيد الذهب إلى 12.86 مليار درهم.

تحويلات

وتجاوزت التحويلات عبر نظام تحويل الأموال الإماراتي التابع للمصرف المركزي 4.5 تريليونات درهم خلال الربع الأول من العام. وأوضحت بيانات للمصرف المركزي، أن التحويلات بين البنوك واصلت بتحقيق الحصة الأكبر من إجمالي التحويلات خلال تلك الفترة بنسبة 62% وبإجمالي تجاوز 2.8 تريليون درهم، فيما بلغت حصة تحويلات الأفراد بحصة 38% وبإجمالي قارب 1.7 تريليون درهم.

وشهد القطاع المصرفي مقاصة أكثر من 5.65 ملايين شيك خلال الأشهر الثلاثة بقيمة إجمالية بلغت 328.9 مليار درهم.

وأكد المصرف المركزي، أن نظم الدفع لديه حافظت على قوتها من الناحية التشغيلية خلال العام الماضي، بما في ذلك خدمة مقاصة صور الشيكات، ونظام الإمارات للتحويلات المالية، ونظام الإمارات للخصم المباشر، ونظام الإمارات لحماية الأجور، ونظام مقسم الإمارات الإلكتروني، ونظام الدفع الفوري.

وأضاف المصرف، أن عدد المعاملات على نظام تعليمات الدفع الفوري ارتفع بشكل ملحوظ مسجلاً 64.1 مليون معاملة بلغت قيمتها 164.7 مليار درهم في عام 2023، مقارنة مع 38.3 مليون معاملة بقيمة 101.2 مليار درهم في 2022.

وذكر المركزي، أن متوسط عدد الموظفين المسجلين في نظام الإمارات لحماية الأجور ارتفع من 5.2 ملايين في عام 2022 إلى 5.9 ملايين في 2023، كما ارتفع إجمالي عدد الرواتب من 55.5 مليون درهم إلى 62.6 مليون درهم، وبلغت الزيادة في قيمة الرواتب المدفوعة 296 مليار درهم مقارنة مع 246 مليار درهم في 2022.

ووفق التقرير، ارتفع عدد أصحاب العمل المسجلين في نظام حماية الأجور حتى نهاية العام الماضي، إلى 306.45 آلاف من 275.68 ألفاً، بزيادة قدرها 11% مقارنة بعام 2022. وأوضح المصرف المركزي، أن نظام الإمارات للتحويلات المالية سجل 89.5 مليون معاملة بقيمة 6.14 تريليونات درهم لتحويلات الأفراد في عام 2023، بزيادة قدرها 20% في الحجم، و25% في القيمة مقارنة بعام 2022.

أصول سائلة

وارتفعت قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي بالدولة إلى 786.6 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 28.2% أو ما يعادل 172.8 مليار درهم، مقارنة بنحو 613.8 مليار درهم في نهاية الربع الأول من 2023.

وزادت قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي بالدولة، زادت على أساس ربعي بنسبة 5.7% أو ما يعادل 42.7 مليار درهم، مقارنة بنحو 743.95 مليار درهم في نهاية الربع الرابع من 2023.

وأوضح المصرف، أن قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي، شكلت 18.8% من إجمالي أصول القطاع المصرفي البالغة قيمتها 4.185 تريليون درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري، مرتفعة من نسبة 18.6% في نهاية الربع الرابع من العام الماضي.

وأشار المركزي، إلى أن النظام المصرفي الإماراتي يتمتع برأسمال جيد، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال الإجمالية 18% مع نهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 17.9% في نهاية الربع الرابع من العام الماضي.

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