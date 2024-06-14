شراكة بين مصرف الإمارات للتنمية وبنك دبي التجاري لتسهيل التجارة الدولية

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مصرف الإمارات للتنمية عن شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز خدمات التجارة الدولية، حيث سيجمع هذا التعاون بين قاعدة عملاء مصرف الإمارات للتنمية الواسعة وقدراته التشغيلية المالية القوية وخبرة بنك دبي التجاري المتقدمة في مجال التمويل التجاري، مما يفتح آفاقاً جديدة للنمو للشركات في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتم توقيع الاتفاقية خلال حفل أقيم في المقر الرئيسي لبنك دبي التجاري في دبي، بحضور أحمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، والدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري.

وبموجب هذا التعاون الاستراتيجي، سيقدم بنك دبي التجاري مجموعة شاملة من منتجات التمويل التجاري والخدمات التشغيلية لعملاء مصرف الإمارات للتنمية، حيث تهدف هذه المبادرة إلى تمكين الشركات من توسيع محافظها والتفوق في مجال التجارة الدولية.

وتشمل الخدمات الرئيسية المقدمة من البنك التعامل مع خطابات الاعتماد والضمانات ودعم المدفوعات بالعملات الأجنبية، لضمان تجربة تجارية سلسة وفعالة.

وقال أحمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «يسعدنا أن نتعاون مع بنك دبي التجاري لتقديم حلول مبتكرة وشاملة لعملاء التمويل التجاري.

وتمثل هذه الشراكة خطوة محورية في تعزيز خدماتنا للتمويل التجاري ودعم الشركات في جميع أنحاء الإمارات. من خلال الاستفادة من خبراتنا ومواردنا المشتركة، فإننا ملتزمون بإقامة شراكات استراتيجية تدعم التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة وتعزز مكانتها كمركز عالمي للتجارة والاستثمار».

من جهته قال الدكتور بيرند فان ليندر: «سعداء بشراكتنا مع مصرف الإمارات للتنمية للانطلاق في هذه المسيرة التي ستفتح آفاقاً جديدة للنمو لكلا المؤسستين. تسلط هذه الشراكة الضوء على رؤيتنا المشتركة لتمكين الشركات في قطاع التجارة العالمي، ونحن واثقون بأننا بتعاوننا هذا سنشكل معايير جديدة للنجاح».

وتضع هذه الشراكة مصرف الإمارات للتنمية وبنك دبي التجاري في صدارة تسهيل التجارة الدولية وتعزيز التنافسية الاقتصادية. وتتيح هذه الشراكة لمصرف الإمارات للتنمية الاستفادة من الشبكة الواسعة لبنك دبي التجاري الواسعة وقدراته التشغيلية المتميزة، مما يوفر للعملاء مجموعة واسعة من الفوائد والمزايا.

في الوقت ذاته، تتيح لبنك دبي التجاري فرصة لزيادة حجم أعماله التجارية، مما يفتح مصادر جديدة للإيرادات ويعزز دخل الرسوم.

كما يعزز هذا التعاون الاستراتيجي بين مصرف الإمارات للتنمية وبنك دبي التجاري التزامهما بتقديم الدعم الشامل للشركات في دولة الإمارات المساهمة في التجارة الدولية.

من خلال الجمع بين خبرة مصرف الإمارات للتنمية في التمويل التجاري وحلول رأس المال العامل مع القدرات المالية القوية لبنك دبي التجاري، توفر الشراكة للعملاء الدعم الأمثل في التخفيف من المخاطر وتبسيط المعاملات الدولية.

وتعكس هذه الشراكة التزام كلتا المؤسستين بدفع الابتكار في قطاع خدمات المعاملات المصرفية، مما يعمل على تسهيل تجارة عالمية آمنة وفعالة وسلسة للشركات الإماراتية.

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