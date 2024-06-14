تصرفات عقارات دبي الأسبوعية تلامس الـ 20 مليار درهم لأول مرة

المصدر: دبي ـ مشعل العباس

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يتواصل الزخم في السوق العقاري بدبي محطماً الأرقام القياسية السابقة، حيث بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي هذا الإسبوع أكثر من 19.7 مليار درهم نتجت عن 5600 صفقة وتعتبر بذلك أعلى قيمة إسبوعية مسلجة على الإطلاق في تاريخ السوق، حيث شهدت الدائرة تسجيل أكثر من 4590 مبايعة بقيمة 14.7 مليار درهم، و814 صفقة رهون عقارية بقيمة 3.37 مليار درهم و196 معاملة هبة بقيمة 1.63 مليون درهم.

وتوزعت صفقات المبيعات الإسبوعية على: 346 مبايعة لأراضٍ، و3642 مبايعة لوحدات سكنية و306 مبايعة لمباني، فيما توزعت صفقات الرهون على : 267 رهناً لأراض، و565 رهون لوحدات سكنية، و132 رهن لمباني.

التوزع الجغرافي للمبايعات

وحلت منطقة وادي الصفا 7 في الصدارة من حيث قيمة المبايعات بـ 1.2 مليار درهم نتجت عن 158 صفقة، وجاءت ثانياً منطقة الخليج التجاري عبر 363 صفقة بقيمة 1.1 مليار درهم، وثالثاً منطقة ند الشبا الأولى عبر 105 صفقة بقيمة 967 مليون درهم، ورابعاً منطقة المركز التجاري الثانية عبر 3 صفقات بقيمة 807 مليون درهم، وخامساً منطقة قرية جميرا الدائرية عبر 433 صفقة بقيمة 601 مليون درهم.

أبرز الصفقات

وشهد السوق العقاري خلال هذا الإسبوع صفقة بيع قطعة أرض تجارية في منطقة المركز التجاري الثانية بقيمة 800 مليون درهم، كما بيعت قطعة أرض تجارية ثانية في منطقة مدينة دبي الملاحية بقيمة 212 مليون درهم، إلى جانب صفقة بيع شقة سكنية على المخطط في منطقة جزيرة جميرا باي بقيمة 148 مليون درهم، وأيضاً بيعت شقة أخرى على المخطط في منطقة نخلة جميرا بقيمة 122 مليون درهم.

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