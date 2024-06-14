«المركزي»: 51.2 مليار درهم ارتفاعاً في قيمة الشركات المدرجة بسوق دبي المالي

المصدر: سامح الليثي – أبوظبي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أظهرت بيانات للمصرف المركزي أن القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق دبي المالي قد ارتفعت بمقدار 51.2 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري ليصل إجماليها إلى 723.1 مليار درهم بنهاية شهر مارس الماضي.

ووفق بيانات تطورات النقدية والمالية الصادر اليوم عن المصرف المركزي تجاوزت قيمة الأسهم المتداولة في أسواق المال المحلية 91.3 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري 2024، اختص سوق دبي المالي منها بحصة 27% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في أسواق المال المحلية بقيمة 24.3 مليار درهم حيث ارتفعت بنسبة 10.5% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.

في المقابل شكل سوق أبوظبي المالي الحصة الأكبر من قيمة الأسهم المتداولة محليا بنسبة تجاوزت 73% بحوالي 67 مليار درهم حيث ارتفعت القيمة بنسبة 1.8% على أساس سنوي خلال الربع الأول.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز