رصيد «المركزي» من الذهب يصل إلى مستوى قياسي بقيمة 19.6 مليار درهم بنهاية مارس

المصدر: ابوظبي -سامح الليثي

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وصل رصيد مصرف الإمارات المركزي من الذهب إلى مستوى قياسي متجاوزاً 19.6 مليار درهم نهاية شهر مارس الماضي ومرتفعاً بأكثر من 8.2% بما يقارب 1.5 مليار درهم خلال الربع الأول عن إجمالي الرصيد المحقق 18.1 مليار درهم نهاية العام الماضي.

وتظهر بيانات السلسلة الزمنية أن رصيد المركزي من الذهب وصل إلى ارتفاع واضح من بعد الجائحة حيث حقق ارتفاعا تجاوز 55% على مدار الفترة منذ نهاية عام الجائحة 2020 الذي وصل برصيد الذهب إلى 12.862 مليار درهم.

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