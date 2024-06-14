«المركزي»: 4.5 تريليونات درهم إجمالي التحويلات المالية خلال الربع الأول

المصدر: أبوظبي – سامح الليثي

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تجاوزت التحويلات عبر نظام تحويل الأموال الإماراتي التابع للمصرف المركزي 4.5 تريليونات درهم خلال الربع الأول من العام الجاري 2024.

وأوضحت بيانات للمصرف المركزي بأن التحويلات ما بين البنوك استمرت بتحقيق الحصة الأكبر من إجمالي التحويلات خلال تلك الفترة بنسبة62% وبإجمالي تجاوز 2.8 تريليون درهم في المقابل اختصت تحويلات الأفراد بحصة 38% وبإجمالي قارب 1.7 تريليون درهم.

على صعيد آخر أظهرت مؤشرات المركزي بأن القطاع المصرفي شهد مقاصة أكثر من 5.65 ملايين شيك خلال الأشهر الثلاثة بقيمة إجمالية بلغت 328.9 مليار درهم.

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