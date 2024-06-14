4.36 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي -البيان)

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سجلت التصرفات العقارية في دبي، أمس، 4.36 مليارات درهم عبر 1037 صفقة. وتم تسجيل 825 مبايعة بقيمة 3.69 مليارات درهم، منها 170 مبايعة لأراضٍ، و604 مبايعات لوحدات سكنية و51 مبايعة لمبان.

وتصدرت المركز التجاري الثانية مبايعات المناطق من حيث القيمة بـ 806 ملايين درهم عبر صفقتين، وجاءت ثانياً منطقة وادي الصفا 7 بقيمة 314 مليون درهم نتجت عن 40 صفقة، وثالثاً منطقة وادي الصفا 3 بـ 211 مليون درهم عبر 9 صفقات، ورابعاً منطقة ند الشبا الأولى عبر 14 صفقة بقيمة 201 مليون درهم. وشهد السوق صفقة بيع أرض تجارية في منطقة المركز التجاري الثانية بقيمة 800 مليون درهم، وبيع شقة جاهزة في منطقة قناة دبي المائية بقيمة 38 مليون درهم وبيع فيلا على المخطط في الحبية الرابعة بقيمة 34 مليون درهم.

وسجلت الرهون 367 مليون درهم عبر 169 معاملة، منها 47 رهناً لأرض و97 رهناً لوحدات سكنية و25 رهناً لمبان، كما تم تسجيل 43 هبة بقيمة 304 ملايين درهم.

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