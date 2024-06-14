اتفاقية تعاون بين غرفتي أبوظبي و«التجارة الأنغولية – الإماراتية»

المصدر: دبي - البيان

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وقعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اتفاقية تعاون مع غرفة التجارة والصناعة الأنغولية – الإمارات ترمي إلى مد جسور التعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية لرجال ورواد الأعمال والمستثمرين في الجانبين.

وقع الاتفاقية أحمد القبيسي، مدير عام غرفة أبوظبي، وراعيلو محمد مارتينز رئيس غرفة تجارة وصناعة أنغولا – الإمارات، بحضور خوليو بيلارمينو غومز ماياتو، سفير جمهورية أنغولا لدى الدولة، ومسعود المسعود، أمين صندوق مجلس إدارة غرفة أبوظبي وعدد من ممثلي الجانبين.

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