مدينة إكسبو دبي ترسي 4 عقود رئيسية لمشروع «مانغروف ريزيدنسز»

المصدر: دبي - البيان

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أرست مدينة إكسبو دبي أربعة عقود رئيسية لثلاث شركات مقرها دولة الإمارات، وشركة دولية، ما يمثل تقدماً كبيراً في بناء مشروع «مانغروف ريزيدنسز» الذي يضم ثلاثة مبانٍ سكنية تتمتع بإطلالات على ساحة الوصل وحديقة اليوبيل، حيث يسير المشروع السكني حسب المخطط لاستقبال سكانه في الأشهر الأولى من العام 2026.

وتعاقدت مدينة إكسبو مع شركة «يو. إس. إف» لأعمال الهدم وإزالة الأجنحة السابقة من قطعة الأرض المخصصة للبناء، وشركة «بروسكيب» لأعمال البنية التحتية وتجهيز الموقع، ومجموعة «آي. إف. جي» لأعمال التدعيم والتسنيد. وأنجزت الأعمال الأساسية مع إزالة من 150 ألف متر مكعب من التربة لإفساح المجال أمام الأساسات وبلاطة الخرسانة الأرضية وموقف السيارات في الطابق السفلي. وعينت مدينة إكسبو دبي شركة الهندسة والإنشاءات «شابورجي بالونجي إنترناشيونال» لتولي أعمال البناء الرئيسية.

وقال المهندس أحمد الخطيب، الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم بمدينة إكسبو دبي: «نحرز تقدماً ممتازاً في مشروع «مانغروف ريزيدنسز»، وتمضي الأعمال وفق ما هو مخطط لها لاستقبال السكان في الربع الأول من عام 2026، حيث يمكن لأصحاب المنازل الاستمتاع بكونهم جزءاً من مجتمع نابض بالحياة يركز على الاستدامة، ويقع في قلب النمو المستقبلي في دبي، بجوار مكاتب المدينة ومناطق الجذب والفعاليات المتنوعة».

ويقع مشروع «مانغروف ريزيدنسز» بقلب مدينة إكسبو على بعد 5 دقائق سيراً على الأقدام من الوجهات المميزة الرئيسية في المدينة، وهو واحد من 3 مجموعات شقق تشكل «إكسبو سنترال». وتضم أبراجها السكنية الثلاثة 450 شقة بغرفة نوم واحدة إلى 3 غرف وشقق علوية بأربع غرف نوم، ومنازل تاون هاوس بثلاث غرف نوم بإطلالات على ساحة الوصل، وتم بيع جميع الوحدات .

وتتواصل حاليا أعمال تنفيذ مشروع تطوير ثانٍ «سكاي ريزيدنسز» في «إكسبو سنترال»، حيث حقق البرجان الأولان إقبالاً كبيراً من المشترين، ومن المقرر إطلاق برج ثالث قريباً، وكذلك إطلاق مشروع «سدر ريزيدنسز» الثالث ضمن «إكسبو سنترال» نهاية 2024.

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