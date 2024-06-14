«دبي الجنوب للعقارات» تبيع المرحلة الأخيرة من «خليج الجنوب» في 4 ساعات

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة دبي الجنوب للعقارات بيع المرحلة الأخيرة من «خليج الجنوب»، المشروع السكني الذي يقع في قلب المنطقة السكنية في دبي الجنوب، وذلك في غضون أربع ساعات فقط بعد طرحها في السوق.

وتم إطلاق المرحلة الأخيرة من المشروع في أعقاب بيع جميع الوحدات التي تضمنتها المراحل السابقة، الأمر الذي يعكس حجم الطلب الكبير على العقارات في المنطقة، ويؤكد النهج الاستراتيجي الذي تتبناه الشركة في إطلاق مشاريعها.

وتضمنت المرحلة الأخيرة 160 وحدة، موزعة على وحدات تاون هاوس من ثلاث وأربع غرف نوم، إضافة إلى فلل شبه مستقلة تضم أربع وخمس غرف نوم. وقد تم منح عقود البناء لجميع المراحل، بينما يجري العمل في الموقع حسب الجداول الزمنية المحددة.

وعند اكتماله، سيضم «خليج الجنوب» ما يزيد على 800 فيلا وتاون هاوس واسعة، وأكثر من 200 فيلا فاخرة على الواجهة المائية، إضافة إلى بحيرة يبلغ طولها كيلومتراً واحداً، وممشى بطول 3 كيلومترات على الواجهة المائية وشواطئ متعددة ومراكز للياقة البدنية.

ويشتمل المشروع أيضاً على طيف واسع من المرافق بمستوى عالمي، مثل مركز للتسوق، وسبا مشهور ونوادٍ خاصة للأطفال، وحمامات السباحة، ونادٍ للرياضات المائية، فضلاً عن المقاهي المطلة على الواجهة المائية وحدائق حول البحيرة وشواطئ خاصة.

وأعرب نبيل الكندي، المدير التنفيذي لشركة دبي الجنوب للعقارات، عن سعادته بحجم الإقبال الذي حظي به المشروع منذ إطلاقه، بفضل قيمته الاستثنائية ومرافق الراحة المتطورة التي من شأنها أن تثري أنماط حياة السكان في المستقبل، وقال: «يؤكد بيع جميع الوحدات في المشروع الجاذبية التي يتمتع به في أوساط المستثمرين والمشترين، إلى جانب المكانة البارزة التي حققتها دبي الجنوب بسبب موقعها الاستراتيجي ومشاريعها المتميزة.

إن رؤيتنا في دبي الجنوب تتوافق تماماً مع رؤية القيادة الرشيدة باستقطاب مليون نسمة إلى المنطقة بمجرد اكتمال مطار آل مكتوم الدولي».

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