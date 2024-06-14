«دريك آند سكل» تتوقع التحول إلى الربحية في 2024

المصدر: دبي - البيان

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توقع أحمد الكيلاني، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «دريك آند سكل» تحول الشركة إلى الربحية في العام 2024، مشدداً على أن الشركة لديها الإمكانات المالية والفنية، التي تتيح لها التوسع وخاصة بعد شطب 4.2 مليارات درهم من مديونيتها.

وأكد أنه ليس لدى الشركة مديونية تجارية ومالية، بعد أن تمكنت من شطب 90% من المديونية وتحويل 10% إلى صكوك قابلة للتحويل بعد 5 سنوات، وذكر أن الخطة المستقبلية للشركة ستركز على 3 قطاعات رئيسية وهي: النفط والغاز والمياه والمقاولات الكهروميكانيكية، موضحاً أن دولة الإمارات تشهد طفرة في القطاع العقاري، حيث تطمح الشركة إلى التوسع في الدولة خاصة في هذا القطاع، إضافة إلى دول مجلس التعاون الخليجي.

ولفت في مقابلة مع «سي إن بي سي عربية» إلى أنه جارٍ العمل على تسعير عدة مشاريع في عدة مجالات في الإمارات وخارجها. وبالنسبة للتعويضات المتعلقة بالإدارة السابقة أشار إلى أنها شكاوى تم تقديمها إلى النيابة العامة الاتحادية في أبوظبي، ومن ثم تم تحويلها إلى نيابة الأموال العامة في دبي، موضحاً أن الملفات حالياً مع نيابة الأموال العامة في دبي، ولم يتم تحويلها. وتوقع أن يكون هناك حاجة لرفع ملكية الأجانب بحال تم إضافة السهم إلى المؤشرات العالمية، كما توقع التحول للربحية في العام 2024.

كانت الشركة أكدت في إفصاح لسوق دبي المالي أنها تمكنت من استكمال كافة متطلبات خطة إعادة الهيكلة.

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