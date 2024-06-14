«سوهو» تطلق مشروع «ذا بيركيلي» في مجمع دبي هيلز إستيت

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة سوهو للتطوير العقاري عن أحدث مشاريعها الذي يحمل اسم «ذا بيركيلي»، المشروع السكني المستوحى من الفنادق الفاخرة والمفروش بالكامل في دبي هيلز إستيت. وتم تعيين مجموعة ديفمارك للخدمات الاستشارية لبيع المشاريع العقارية والتسويق لها في الإمارات لتكون الوكيل الرسمي للمشروع. وكانت شركة سوهو طورت 9 فلل في نخلة جميرا و«سوهو بالم» وهو عبارة عن مشروع سكني للإيجار يلقى إقبالاً كبيراً من المقيمين.

ويقدم مشروع «ذا بيركيلي» مجموعة من أحدث وسائل الراحة مع منطقة للألعاب. ويشمل المشروع باقات متنوعة من الخيارات السكنية بما فيها استوديوهات ومساكن مؤلفة من غرفة نوم واحدة وغرفتي نوم.

وقال ساهيل خوسلا، الرئيس التنفيذي لشركة سوهو للتطوير العقاري: يسرنا الإعلان عن مشروعنا الجديد في دبي هيلز إستيت، والذي يشكل إنجازاً هاماً آخر للشركة. وقد أدى تعاوننا مع شركة ديفمارك دوراً حيوياً في ترجمة رؤيتنا إلى حقيقة .

وقال شون ماكولي، الرئيس التنفيذي لشركة ديفمارك: دبي هيلز إستيت تعتبر إحدى المناطق الخمس الأكثر إقبالاً في دبي، لذلك نتوقع طلباً كبيراً.

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