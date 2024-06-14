استكشاف سبل تطوير الجيل القادم من المواهب الإماراتية

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت أكاديمية سوق أبوظبي العالمي عن توقيع مذكرة تفاهم مع «إثارة»، حيث يهدف هذا التعاون الاستراتيجي إلى استكشاف سبل تدريب وتطوير الجيل القادم من المواهب الإماراتية الصاعدة وتجهيزها للعمل في مناصب وظيفية متنوعة، إلى جانب الارتقاء بالمهارات والكفاءات الحالية لتلبية متطلبات السوق المتغيرة.

ومن خلال الشراكة بين أكاديمية سوق أبوظبي العالمي وشركة «إثارة»، سيعمل الطرفان على إنشاء مركز تعليمي يطوّر البرامج التدريبية لتلبية متطلبات المهارات اللازمة لبناء قوة عاملة عالية الكفاءة، إضافة إلى إطلاق برامج للتنمية الوطنية تدعم إعداد وتأهيل المواهب الإماراتية وتطويرها والاحتفاظ بها في مناصب وظيفية متنوعة. وسيتعاون الطرفان أيضاً مع برنامج تطوير الكوادر الوطنية ومركز التوظيف لتطوير المواهب الإماراتية الحالية والمستقبلية وتزويدها بمهارات تؤهلها لدخول سوق العمل. ولتعزيز التعلم المستمر داخل الشركة، تهدف مذكرة التفاهم إلى إطلاق دورات جديدة لتطوير مجموعات محددة من المهارات والكفاءات اللازمة لتمكين هذه المواهب ومساعدتها على التقدم بخطى ثابتة في مسيرة النمو المهني.

وقال منصور جعفر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية سوق أبوظبي العالمي ومركز الأبحاث في أكاديمية سوق أبوظبي العالمي: «تشكل شراكتنا مع «إثارة» دليلاً ملموساً على الخطوات المهمة التي نتخذها في إطار سعينا المستمر لبناء مركز تعليمي متطور لا يسهم فقط في الارتقاء بمهارات القوى العاملة لدينا، لكنه أيضاً يضمن إعداد وتأهيل المواهب الوطنية بالكفاءات اللازمة للنمو والازدهار في بيئة عمل دائمة التطور. وسنعمل معاً لإرساء أسس صلبة للتعلم المستمر والتطوير المهني، وتحفيز الابتكار والتميز في مختلف القطاعات».

من جهته، قال أحمد لاري، رئيس الخدمات المؤسسية في شركة «إثارة»: «نتطلع قُدماً إلى التعاون الوثيق مع أكاديمية سوق أبوظبي العالمي للارتقاء بمستوى المهارات والكفاءات التي ستعزز الابتكار والتميز في قطاع الفعاليات والأنشطة الترفيهية في الإمارات».

سيتم تشكيل فريق عمل مشترك يضم ممثلين عن كل من أكاديمية سوق أبوظبي العالمي وشركة «إثارة» للإشراف على تنفيذ البنود المدرجة في مذكرة التفاهم، إلى جانب إدارة آلية اتخاذ القرارات في مجالات التعاون المتبادل.

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