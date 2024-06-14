سوق دبي يعاود صعوده بمكاسب 288 مليون درهم

المصدر: دبي - محمد عباس

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عاود مؤشر سوق دبي المالي صعوده في ختام تعاملات أمس، وربح رأسماله السوقي ما يناهز 288 مليون درهم، إذ ارتفع مؤشر السوق بـ0.02% إلى مستوى 3980.11 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 673.85 مليار درهم في نهاية جلسة أول أمس إلى 674.14 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وقاد سهما «أمان» ارتفاعات 16 سهماً بسوق دبي المالي، مرتفعاً 4.1%، وصعدت أسهم الأسمنت الوطنية 4%، والعربية للطيران 3.15%، وتكافل الإمارات 2%، ودبي الإسلامي 1.3%، وزاد إعمار العقارية 1.2%، حيث استحوذ السهم على سيولة جاوزت 53.6 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 28 مليون درهم ليغلق السهم مرتفعاً 0.62% عند 16.2 درهماً.

الاستثمار الأجنبي

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 9.5 ملايين درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 103.56 ملايين درهم مقابل مبيعات بنحو 94.01 مليون درهم.

سوق أبوظبي

إلى ذلك، صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي»، أمس، بنسبة 0.55% إلى مستوى 8978.83 نقطة، ليربح السوق ما يناهز 16 مليار درهم.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 200.46 مليون درهم، تلاه «أدنوك للغاز» جاذباً 79.8 ملايين درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 76.3 مليون درهم، ليغلق مرتفعاً 3.4%. وتدعم أداء سوق أبوظبي بارتفاع أسهم حياة للتأمين 9.7%، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء 8.3%، والواحة كابيتال 3.95%.

مكاسب وسيولة

حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب بنحو 16.3 مليار درهم في تداولات أمس، مدعومة بعمليات شرائية على الأسهم القيادية في سوقي دبي وأبوظبي.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.418 تريليونات درهم بنهاية جلسة أول أمس إلى 3.434 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.760 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و674.14 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم سيولة جاوزت 1.2 مليار درهم، موزعة بواقع 996.63 مليون درهم في سوق أبوظبي، و211.97 مليون درهم في سوق دبي، وجري التداول على نحو 404.44 ملايين سهم عبر تنفيذ 24.8 ألف صفقة.

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