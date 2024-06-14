«سبيس 42»: إتمام اندماج «الياه سات» و«بيانات» خلال النصف الثاني

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد كريم الصباغ، العضو المنتدب المعين لشركة «سبيس 42» أن عملية الاندماج بين شركتي «الياه سات» و«بيانات» جارية بالفعل مع التخطيط الدقيق لضمان إنجازها بسلاسة، متوقعاً إتمام الاندماج في النصف الثاني من العام الجاري، شريطة الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة في دولة الإمارات ودولياً.

وقال الصباغ في حوار مع وكالة أنباء الإمارات «وام»، إن التركيز ينصب حالياً على إتمام الاندماج، والعمل من أجل النمو المستدام لشركة «سبيس 42»، التي ستصبح واحدة من أكبر شركات الفضاء المدرجة في أسواق المال على مستوى العالم، بقيمة سوقية تتجاوز 13 مليار درهم، مع إمكانات كبيرة لمزيد من النمو والتكامل، في ظل العمل على تحديد أوجه التكامل، التي ستساعدنا على توسيع عملياتنا في قطاع تكنولوجيا الفضاء.

وأوضح أنه بمجرد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية سيتم شطب إدراج أسهم «الياه سات» من سوق أبوظبي للأوراق المالية، وسيتم نقل الأصول والالتزامات إلى شركة «بيانات» مقابل أسهم جديدة تصدرها لمساهمي «الياه سات»، وستغير «بيانات» اسمها إلى «سبيس 42»، وستستمر في التداول تحت رمز التداول الجديد «Space42».

وذكر العضو المنتدب المعين لشركة «سبيس 42» أن كلتا الشركتين تقدمان عناصر فريدة، حيث تسهم «الياه سات» بقدرات اتصالات ساتلية متقدمة سيتم دمجها مع خبرة «بيانات» في التحليلات الجيومكانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وسيسمح لنا الاندماج بالاستفادة من نقاط القوة والقدرات التكميلية لكلا الكيانين، مما يخلق مزوداً فريداً للحلول الجيومكانية وحلول التنقل المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومراقبة الأرض، والاتصالات الفضائية، وإنترنت الأشياء وذكاء الأعمال.

وقال الصباغ إن هناك إمكانات هائلة لتوفير تطبيقات الفضاء للمجتمعات، التي تفتقد تلك الخدمات خارج الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن «سبيس42» سيكون لديها بالفعل انتشار عالمي واسع، من خلال أسطول «الياه سات» الحالي من الأقمار الصناعية، الذي يصل إلى أكثر من 80 في المائة من سكان العالم، مع تغطية عبر أوروبا وآسيا وأفريقيا، حيث يسهم هذا الحضور العالمي في توفير الاتصالات الحيوية.

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