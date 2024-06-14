«أسبوع أبوظبي المالي» 2024 ديسمبر المقبل

المصدر: أبوظبي - البيان

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تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أعلن «أسبوع أبوظبي المالي»، عن استضافة دورته الثالثة في سوق أبوظبي العالمي، والتي ستنطلق تحت شعار «أهلاً بكم في عاصمة رأس المال»، وذلك من 9 إلى 12 ديسمبر 2024.

ومن خلال موضوعه الرئيس لهذا العام، سيستكشف الحدث المالي البارز في أبوظبي، أهم عوامل الجذب والقوة والمقومات المميزة للعاصمة، وسيسلط الضوء على تنامي دور العاصمة كمركز مالي رائد في المنطقة، ووجهة مفضلة لكبرى المؤسسات المالية العالمية.

كما يستعرض أسبوع أبوظبي المالي لعام 2024، الفرص الناتجة عن تدفقات رؤوس الأموال، وتوافر الكفاءات والمواهب والتقنيات الحديثة في أبوظبي، والابتكارات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والإبداع بشكل عام.

وقد رسخت أبوظبي مكانتها كمركز مالي محوري، يحتضن مجموعة من أكبر الصناديق السيادية في العالم، والمؤسسات المالية العالمية الرائدة، التي اختارت سوق أبوظبي العالمي، ليكون بوابة لها للنمو والتوسع في المنطقة.

هذا، كما شهد قطاع التكنولوجيا في الإمارة تطوراً لافتاً خلال السنوات الماضية، مع زيادة عدد الشركات الناشئة، والاستثمارات الاستراتيجية في التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي وتقنية البلوك تشين، وإطلاق المبادرات والنظم المتكاملة القائمة على التكنولوجيا. وقد أثمر هذا النمو عن ترسيخ مكانة أبوظبي، باعتبارها مركزاً إقليمياً للابتكار وريادة الأعمال، بالاستفادة من التكنولوجيا، وجذب المواهب والاستثمارات من كافة أنحاء العالم.

وفي السياق ذاته، ستتطرق الدورة الثالثة من أسبوع أبوظبي المالي أيضاً، إلى الدور الذي لعبته أبوظبي في ريادة جهود تكامل كافة هذه المقومات، بما يسهم في تعزيز تطور اقتصاد الصقر في أبوظبي.

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