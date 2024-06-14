بنك الإمارات دبي الوطني وذراعه الاستثمارية يحصدان جوائز في التمويل المستدام والصكوك الخضراء

المصدر: دبي - البيان

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حصد بنك الإمارات دبي الوطني جائزة «أفضل صفقة لسندات المؤسسات المالية للعام» خلال الحفل السنوي لتوزيع جوائز السندات والقروض والصكوك في الشرق الأوسط لعام 2024، في حين حصلت شركة «الإمارات دبي الوطني كابيتال»، ذراع الخدمات المصرفية الاستثمارية لبنك الإمارات دبي الوطني، على جائزتين مرموقتين، هما «أفضل شركة لإصدار الصكوك للعام»، و«أفضل شركة لترتيب الديون ذات العوائد المرتفعة للعام».

وحصل بنك الإمارات دبي الوطني على جائزة «أفضل صفقة لسندات المؤسسات المالية للعام» عن أول إصدارته من السندات الخضراء بقيمة 750 مليون دولار في عام 2023، وتعد الأكبر التي يصدرها بنك إقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، وأول إصدار للسندات الخضراء من بنك الإمارات دبي الوطني في ناسداك دبي. وتسلط هذه الجائزة التقديرية الضوء على التزام البنك المستمر بالتمويل المستدام، بما يتماشى مع المعايير البيئية العالمية، ومساهمته في تطوير أسواق رأس المال الخضراء في المنطقة.

وشهدت شركة «الإمارات دبي الوطني كابيتال» نجاحاً كبيراً هذا العام، حيث أسهمت بدور محوري في ترسيخ ودعم بيئة قوية لأسواق رأس المال في المنطقة، من خلال توفير مجموعة متنوعة من خيارات التمويل لجهات الإصدار وتلبية الطلب المتزايد في المنطقة على الأدوات المالية.

وتأتي هذه الجوائز بعدما حلّت شركة «الإمارات دبي الوطني كابيتال» في مراكز الصدارة الثلاثة الأولى على جداول إصدار الصكوك الدولية لعام 2023، بعد مشاركتها في أكثر من 20 صفقة صكوك وجمعها أكثر من 29 مليون دولار للعملاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا عبر 44 شريحة، كذلك شاركت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال في الإصدارات الثلاثة المقومة بالدرهم الإماراتي خلال عام 2023، وأسهمت بدور أساسي كمنسق وحيد لإصدار بنك الإمارات للاستثمار بالعملة المحلية، مؤكدة ريادتها في إدارة المعاملات الإقليمية البارزة.

وقال عمّار الحاج، رئيس الخزينة والأسواق العالمية لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «يؤكد هذا التكريم الدور الرائد الذي يضطلع به بنك الإمارات دبي الوطني في تعزيز مشهد التمويل المستدام في المنطقة. ويشكل نجاح إصدار السندات الخضراء بقيمة 750 مليون دولار شهادة قوية على مسؤوليتنا البيئية والتزامنا بالابتكار في أسواق رأس المال، كما أننا نلتزم بتطوير منتجات مالية تلبي احتياجات عملائنا وتسهم إيجاباً في أجندة الاستدامة الإقليمية والعالمية».

ومن جانبه، قال هيتيش أساربوتا، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال: «شهدت الشركة عاماً مميزاً أرسينا خلاله معايير جديدة من خلال توفير حلول تمويلية متميزة للشركات والمؤسسات والجهات السيادية. ومن خلال مشاركتنا في أكثر من 20 صفقة لإصدار الصكوك وريادتنا في الإصدارات بالعملة المحلية، رسخنا مكانتنا كشريك موثوق به في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا. وتشكل هذه الجوائز دليلاً ملموساً على التزامنا بتقديم خدمات مالية تناسب تطلعات عملائنا وتساعدهم على تحقيق أهدافهم الاستراتيجية. وفي المرحلة المقبلة، سيظل تركيزنا متمحوراً حول دعم وتمكين أسواق رأس المال وقيادة النمو وتنويع المنظومة المالية المتكاملة في المنطقة».

وقد أقيم حفل توزيع جوائز السندات والقروض والصكوك في الشرق الأوسط في يونيو الماضي في دبي.

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