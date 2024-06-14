بنك أبوظبي الأول يعلن عن تعيينات جديدة في إدارته العليا

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن بنك أبوظبي الأول عن تعيينات جديدة في إدارته العليا، مع تعيين سايمون ثورن بمنصب رئيس قسم الامتثال للمجموعة، ونيل بارابل بمنصب رئيس الائتمان للمجموعة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها البنك لتسريع نمو أعماله وتوسعة نطاقها، من خلال استقطاب نخبة من الخبراء المخضرمين في القطاع.

وسيتولى سايمون ثورن الإشراف على الامتثال التنظيمي لأنشطة البنك، ومحاربة غسل الأموال، والسياسات والإجراءات المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية، لضمان التزام بنك أبوظبي الأول بأفضل معايير الامتثال في أعماله كافة. ولدى ثورن خبرة كبيرة في قطاع الامتثال، حيث شغل قبل انضمامه إلى بنك أبوظبي الأول في عام 2023 مناصب قيادية عدة في «بنك باركليز» في المملكة المتحدة، بما في ذلك رئيس قسم الامتثال.

من جهة أخرى، سيتولى نيل بارابل قيادة قسم أنشطة الائتمان في البنك، حيث يتمتع بخبرة تقارب الثلاثين عاماً في هذا المجال، بما يشمل مجموعة متنوعة من الأسواق والمنتجات.

وقبل انضمامه إلى بنك أبوظبي الأول، شغل بارابل منصب المدير العام والرئيس العالمي للائتمان والإقراض بالجملة لدى بنك HSBC في لندن. وكان قد تولى سابقاً مناصب تنفيذية عليا لدى عدد من أبرز المؤسسات العالمية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بما في ذلك «جي بي مورجان»، و«باركليز كابيتال»، و«دويتشه بنك».

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