«أدنوك» تمنح عقداً بـ 5.5 مليارات دولار لمشروع الرويس للغاز المسال

المصدر: أبوظبي - وام

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حصلت NMDC إينيرجي بالشراكة مع Technip Energies وJGC، على عقد من شركة «أدنوك» بقيمة 5.5 مليارات دولار (نحو 20.5 مليار درهم) للقيام بأعمال الهندسة والمشتريات والبناء لمشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات الكربونية في مدينة الرويس الصناعية في أبوظبي.

وسيتكون المشروع من خطين لتسييل الغاز الطبيعي بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 9.6 ملايين طن سنوياً، وستستخدم المحطة محركات تعمل بالكهرباء بدلاً من توربينات الغاز التقليدية وسيتم تشغيلها بالطاقة النظيفة.

ومن المقرر أن تكون المحطة أول منشأة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعمل بالطاقة النظيفة، مما يجعلها واحدة من محطات الغاز الطبيعي المسال الأقل انبعاثاً في العالم.

وسيعمل المشروع على رفع القدرة الإنتاجية لأدنوك من الغاز الطبيعي المسال بأكثر من الضعف بما يتماشى مع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي والتحول نحو خفض الكربون.

وقال المهندس أحمد سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة NMDC إينيرجي «شركة الإنشاءات البترولية الوطنية سابقاً»: «فخورون بتكليف أدنوك لنا بمشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال، الأمر الذي يعزز مكانتنا في قطاع الطاقة بدولة الإمارات، ويؤكد التزامنا بدعم التنمية المستدامة في البلاد. ولا تضع الطاقة النووية المستخدمة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال معياراً عالمياً جديداً للطاقة منخفضة الانبعاثات فحسب، بل تتوافق أيضاً مع استراتيجية دولة الإمارات من أجل مستقبل مستدام».

قال أرنود بيتون، الرئيس التنفيذي لشركة تكنيب إنيرجيز: «من خلال تشغيل خطوط الغاز الطبيعي المسال المكهربة بالطاقة النووية، يضع هذا المشروع معياراً جديداًً لأمن الطاقة واستدامتها. وسيدعم مكانة أدنوك كمورد عالمي موثوق للغاز الطبيعي والتزامها بخفض الكربون».

وقال فرحان مجيب، المدير التمثيلي ورئيس JGC: «ملتزمون بتوظيف قدراتنا وخبراتنا في مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات الكربونية».

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