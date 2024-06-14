«بروكفيلد» تبدأ جمع تمويلات لصندوق تحول تحفيزي بالتزام من «ألتيرا»

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة «بروكفيلد أسيت مانجمنت» وشركة «ألتيرا مانجمنت ليميتيد»، أمس، إطلاق صندوق التحول التحفيزي الجديد، الذي يركز على توجيه رؤوس الأموال لاستثمارات الطاقة النظيفة، وأصول عملية التحول المناخي في الاقتصادات الناشئة.

وسيستفيد الصندوق المدار من قبل «بروكفيلد» من الالتزام، الذي قدمته «ألتيرا» بقيمة مليار دولار لجمع رأس مال يصل إلى 5 مليارات دولار بغرض تخصيص الاستثمارات في الأسواق الناشئة. و«ألتيرا» هي أكبر أداة استثمارية خاصة على مستوى العالم، وتم إطلاقها خلال مؤتمر المناخ (COP28) في دبي، بهدف حشد تمويلات المناخ. وجاء إطلاق «ألتيرا» استجابة للدعوات لتطبيق نماذج تمويل أكثر طموحاً بهدف دفع عملية التحول المناخي، ولا سيما في البلدان النامية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز