بنك الفجيرة الوطني يستضيف فعالية «سلسلة المعرفة»

المصدر: دبي - البيان

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استضاف بنك الفجيرة الوطني فعالية جديدة ضمن «سلسلة المعرفة» للتبادل المعرفي بالتعاون مع فريق البيانات والتحليلات التابع لمجموعة بورصة لندن، وذلك بهدف بحث سبل تحقيق الالتزامات التي تم التعهد بها خلال مؤتمر الأطراف كوب 28، الذي استضافته دولة الإمارات العام الماضي.

حضر الفعالية التي عُقدت بصيغة حضورية وافتراضية، أكثر من 100 مندوب عن مختلف القطاعات، بمن فيهم عملاء بنك الفجيرة الوطني وغيره من البنوك، وتضمنت مشاركة تحليلات ورؤى قيّمة حول التحول العالمي نحو اعتماد الاقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية.

وحملت فعالية بنك الفجيرة الوطني الأحدث عنوان «تسريع وتيرة اعتماد المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة: من التخطيط إلى التنفيذ»،

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