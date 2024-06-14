استثمارات بنوك الإمارات تتجاوز 660 ملياراً لأعلى مستوى في تاريخها

المصدر: أبوظبي - سامح الليثي، وام

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تجاوزت استثمارات البنوك العاملة في الدولة حاجز 660 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، محققة أعلى مستوى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي، الصادرة في تقرير المؤشرات المصرفية، ارتفاع استثمارات البنوك العاملة في الدولة على أساس سنوي بنسبة 21.1 في المائة لتصل إلى 664.4 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، مقابل نحو 548.5 مليار درهم في مارس 2023، بزيادة تعادل 115.9 مليار درهم خلال 12 شهراً. وحسب المصرف المركزي، فقد زادت استثمارات البنوك على أساس شهري بنسبة 1.8 في المائة مقابل 652.7 مليار درهم في فبراير الماضي، بينما زادت خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 4.7 في المائة مقارنة بنحو 634.4 مليار درهم في نهاية العام الماضي.

واستحوذت السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق على النصيب الأكبر من استثمارات البنوك بنحو 49 في المائة مع بلوغها 325.6 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، بزيادة على أساس شهري نسبتها 1.6 في المائة، وزيادة على أساس سنوي بنحو 37.8 في المائة.

وبلغت حصة استثمارات البنوك في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير «سندات الدين» نحو 41.2 في المائة من إجمالي الاستثمارات مع بلوغها 274.1 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، بارتفاع على أساس شهري بنحو 2.7 في المائة وعلى أساس سنوي بمقدار 9.6 في المائة.

ووصلت استثمارات البنوك في الأسهم إلى 15.7 مليار درهم في مارس الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنحو 37.8 في المائة مقابل 11.9 مليار درهم في مارس 2023، بينما انخفضت على أساس شهري بنسبة 0.6 في المائة مقارنة بنحو 15.8 مليار درهم في فبراير 2024.

وبلغت الاستثمارات الأخرى للبنوك نحو 49 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، بانخفاض على أساس شهري نسبته 0.6 في المائة وعلى أساس سنوي بنحو 2.4 في المائة.

يذكر أن استثمارات البنوك لا تشمل إيداع البنك لدى المصرف المركزي في شكل شهادات الإيداع والكمبيالات النقدية.

بنوك دبي

كشف المصرف المركزي أن البنوك العاملة في دبي استطاعت رفع قاعدة أصولها بأكثر من 88 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري لتبلغ الأصول 1.894 تريليون درهم بنهاية مارس 2024 مقارنة بـ 1.806 تريليون درهم نهاية العام الماضي. وأوضح تقرير المؤشرات المصرفية الصادر عن المصرف المركزي بأن إجمالي رصيد الأصول قد نما في المقابل بحوالي 14% مقارنة بالرصيد المسجل نهاية الربع الأول 2023. فيما ارتفعت استثمارات البنوك بالإمارة بدورها من 254 مليار درهم نهاية 2023 إلى قرابة 270 مليار درهم في الربع الأول من العام الجاري. وأظهر التقرير بأن الائتمان الممنوح من بنوك الإمارة قد بلغ رصيداً تراكمياً 920.6 مليار درهم مقارنة برصيده الإجمالي البالغ 904.6 مليارات نهاية العام الماضي. بينما ارتفع رصيد الودائع المسجلة في مارس الماضي إلى 1.220 تريليون درهم مقارنة بقيمة 1147.4 تريليون درهم في ديسمبر 2023.

بنوك أبوظبي

على صعيد آخر، أوضحت البيانات بأن بنوك أبوظبي ظلت في صدارة حصتها من إجمالي الأصول المصرفية بالدولة حيث بلغت 2.032 تريليون درهم مقارنة بإجمالي 1.949 تريليون درهم في نهاية العام الماضي فيما ارتفعت الاستثمارات من 325.5 ملياراً إلى 337 مليار درهم. بينما لامست الودائع 1.223 تريليون درهم نهاية 2023 مقارنة برصيد تراكمي في العام السابق بلغ 1.164 تريليون درهم.

البنوك الأخرى

على جانب آخر، ارتفعت أصول بنوك الدولة الأخرى من 320 مليار درهم إلى 328 مليار درهم وارتفعت الودائع من 210 مليارات درهم إلى 214.3مليار درهم وكذلك الائتمان من 320.2 مليار درهم إلى 328.5 مليار درهم في الوقت الذي نمت فيه الاستثمارات من 55 مليار درهم إلى قرابة 60 مليار درهم نهاية مارس الماضي.

رأسمال واحتياطيات البنوك

وصل إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة إلى 476.6 مليار درهم في نهاية مارس 2024، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي. وارتفع رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة على أساس سنوي بنحو 45.9 مليار درهم أو ما نسبته 10.7% مقارنة بنحو 430.7 مليار درهم مارس 2023.

وبحسب «المركزي»، استحوذت البنوك الوطنية على نحو 85.5% من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة، مع وصول قيمتها إلى 407.7 مليارات درهم نهاية مارس الماضي، بزيادة على أساس سنوي نسبتها 10.2%، مقابل نحو 370.1 مليار درهم في مارس 2023.

ووصلت حصة البنوك الأجنبية إلى 14.5% من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة، مع بلوغ قيمتها 68.9 مليار درهم نهاية مارس الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنحو 13.7%، مقارنة بنحو 60.6 مليار درهم في مارس 2023.

وأشار المصرف المركزي إلى أن رأسمال واحتياطيات بنوك إمارة دبي وصل إلى 235.2 مليار درهم نهاية مارس الماضي، بنمو سنوي نسبته 12.9%، فيما بلغ رأسمال واحتياطيات بنوك إمارة أبوظبي نحو 204 مليارات درهم، بارتفاع سنوي نسبته 7.5%، ووصل رأسمال واحتياطيات البنوك في الإمارات الأخرى إلى نحو 37.4 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 14.4%.

وسجل رأسمال واحتياطيات البنوك التقليدية في الدولة نحو 400.6 مليار درهم بنهاية مارس الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بلغت نسبته 11%، فيما بلغ رأسمال واحتياطيات البنوك الإسلامية حوالي 76 مليار درهم، بزيادة على أساس سنوي بنحو 9%.

التمويلات

نما الرصيد التراكمي لاقتراض القطاع الخاص المحلي بحوالي 32 مليار درهم من 1.240 تريليون درهم نهاية 2023 إلى 1.272 تريليون درهم بنهاية الربع الأول من العام 2024. ووفق بيانات المصرف المركزي اختص القطاع التجاري والصناعي بالحصة الأكبر من القروض مرتفعاً من إجمالي 822.7 مليار درهم إلى 841.7 مليار درهم.

من جانبه، وصل الرصيد التراكمي لقروض قطاع الأفراد إلى 430.6 مليار درهم مرتفعاً من 418 مليار درهم بنهاية 2023.

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