«إينوك» توقع اتفاقية تعاون مع «الإمارات للمزادات» لتحسين إجراءات الأعمال

المصدر: دبي - البيان

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وقّعت مجموعة إينوك و«الإمارات للمزادات»، مذكرة تفاهم تهدف إلى تحسين عملية التصرّف بالأصول. وقّع الاتفاقية بمقر مجموعة إينوك سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، وعبد الله المناعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للإمارات للمزادات.

وقال سيف الفلاسي: التعاون مع «الإمارات للمزادات» لتعزيز إدارة أصولنا يتيح لنا تبسيط العمليات ورفع كفاءة الأعمال، مما يؤكد على جهودنا لتحقيق رؤية حكومة دولة الإمارات في تبني فكر استباقي يستشرف المستقبل نحو تصفير البيروقراطية في كافة أعمالنا. ستسهم الاستفادة من خبرات وموارد «الإمارات للمزادات» في إتاحة فرص جديدة للنمو لمجموعة إينوك وتعزيز تجربة العملاء. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرصنا على تنفيذ حلول جديدة من شأنها تعزيز الأعمال، ونتطلع إلى تحقيق تعاون ناجح.

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