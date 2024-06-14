عروض ترويجية وفعاليات ترفيهية وفرص للفوز في مراكز التسوق ووجهات دبي خلال عيد الأضحى

المصدر: دبي - البيان

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تستقبل مراكز التسوق في دبي عيد الأضحى بمجموعة متنوعة من أفضل الفعاليات الترفيهية للعائلات، والعروض الترويجية المميزة، وفرص الفوز بجوائز كبرى من خلال مجموعة من السحوبات المتنوعة، وذلك في إطار احتفالات «العيد في دبي»، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بدءاً من الأحد 16 يونيو وحتى 23 من الشهر.

وتقدم الفرق الفنية الإماراتية فعاليات تراثية متجولة في مجموعة من الوجهات ومراكز التسوق، بما في ذلك ممشى الخوانيج، وبلوواترز دبي، وسيركل مول، وسيتي سنتر الشندغة، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر معيصم، وسيتي ووك، ودبي فستيفال سيتي مول، وابن بطوطة مول، ومول الإمارات، ونخيل مول، وذا آوتلت فيليدج.

وسيقوم مدهش ودانة بإسعاد الجميع من خلال ظهوره في العديد من الأماكن في مختلف أنحاء المدينة، حيث سيظهر مدهش ودانة في أول أيام العيد في دبي فستيفال سيتي، وسيتي سنتر مردف، ودبي باركس آند ريزورتس، وسيتي سنتر معيصم، كما سيكون متواجداً في ثاني أيام العيد في ذا أوتلت فيليدج، ومول الإمارات، وسيتي سنتر ديرة، وماي سيتي سنتر البرشاء. وستُتاح للجمهور فرصة لقاء وتحية مدهش ودانة ثالث أيام العيد في فستيفال سيتي بلازا، وابن بطوطة مول، والسيف، وسيركل مول.

وسيستمتع الأطفال بزيارة عالم مدهش الذي يحتفل هذا العام بمرور 25 عاماً على انطلاقه من خلال مجموعة جديدة كلياً من الألعاب والأنشطة الترفيهية. ويفتح عالم مدهش أبوابه أمام الزوار من 21 يونيو وحتى 18 أغسطس في قاعات 2 إلى 8 بمركز دبي التجاري العالمي، وهو موطن لشخصيتي مدهش ودانة المحبوبتين.

ويمكن لزوار سيتي سنتر مردف الجلوس في مقاعد الصف الأمامي لمشاهدة العرض المسرحي الرائع نيكلوديون روكس، مع ستة عروض يومية ابتداءً من الساعة 1 ظهراً. وسيحظى الأطفال بفرصة الترحيب بشخصياتهم المفضلة بما في ذلك دورا المستكشفة، ومارشال آند تشيس من باو باترول، وسبونج بوب سكوير بانتس، وشيمر آند شاين. وبالإضافة إلى ذلك، سيحصل المتسوقون الذين يقومون بالإنفاق في مناطق التسلية والترفيه على ضعف نقاط «شير» عند التسوق خلال عيد الأضحى.

ويستضيف دبي فستيفال سيتي مول عرض تخيل يومياً في تمام الساعة 7 مساءً، إلى جانب سيرك بلوما، الذي يقدم عروضاً مذهلة تساعد العائلات على قضاء أمتع الأوقات وتسجيل أجمل الذكريات في عيد الأضحى. وتستمر عروض السيرك في فستيفال باي حتى يوم 20 يونيو. فيما سيحصل المتسوقون الذين ينفقون 500 درهم أو أكثر في دبي فستيفال سيتي مول من يوم 16 وحتى 19 يونيو على فرصة ربح مليون نقطة بلو.

ويرحب ممشى الخوانيج ولاست إكزيت الخوانيج بالجمهور مع مجموعة من عروض الموسيقى الترفهية والعروض الترويجية الحصرية الخاصة بالعيد، والتي تشمل المأكولات والتسوق ومستحضرات التجميل واللياقة البدنية. وسيجد زوار السيف مجموعة من عروض العيد الحصرية وسط أجواء التسوق الأصيلة، إلى جانب الأسعار الخاصة في المطاعم والفنادق ومتحف الغموض في دبي.

ويمكن لزوار بوكس بارك الاستمتاع بالعديد من العروض الترويجية الحصرية التي يقدمها تجار التجزئة. ويستقبل لاست إكزيت أبوظبي باوند ولاست إكزيت دبي باوند ولاست إكزيت القدرة الزوار بتشكيلة واسعة من المأكولات والنكهات اللذيذة التي تقدمها عربات الطعام مع مجموعة من عروض القيمة المضافة التي يمكن الاستمتاع بها أثناء طلب الوجبات من داخل سياراتهم.

جوائز نقدية

وتجلب الاحتفالات العديد من فرص الفوز التي ستغير حياة الجميع. وسيفوز 22 شخصاً من سعداء الحظ بجوائز نقدية تصل قيمتها إلى 200 ألف درهم من خلال السحب السنوي لعيد الأضحى من مجموعة مراكز التسوق في دبي. وسيحصل المتسوقون الذين ينفقون 200 درهم في أحد مراكز التسوق الثمانية عشر المشاركة على تذكرة سحب رقمية للمشاركة في السحوبات اليومية التي تُقام من 28 وحتى 30 يونيو.

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