بيع المرحلة الأخيرة من "خليج الجنوب" بدبي خلال أربع ساعات بعد طرحها في السوق

المصدر: وام

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أعلنت شركة دبي الجنوب للعقارات عن بيع المرحلة الأخيرة من "خليج الجنوب"، المشروع السكني الذي يقع في قلب المنطقة السكنية في دبي الجنوب، وذلك في غضون أربع ساعات فقط بعد طرحها في السوق.

وتمّ إطلاق المرحلة الأخيرة من المشروع في أعقاب بيع جميع الوحدات التي تضمنتها المراحل السابقة.

وتضمنت المرحلة الأخيرة 160 وحدة، موزّعة على وحدات تاون هاوس، بالإضافة إلى فلل شبه مستقلة.

وعند اكتماله، سيضم "خليج الجنوب" ما يزيد على 800 فيلا وتاون هاوس، وأكثر من 200 فيلا فاخرة على الواجهة المائية، إضافة إلى بحيرة يبلغ طولها كيلومتر واحد، وممشى بطول 3 كيلومترات على الواجهة المائية وشواطئ متعددة.

وقال نبيل الكندي، المدير التنفيذي لشركة دبي الجنوب للعقارات، إن بيع جميع الوحدات في المشروع يؤكد على جاذبيته التي يتمتع بها في أوساط المستثمرين والمشترين، مشيرا إلى رؤية دبي الجنوب التي تتوافق تماماً مع رؤية القيادة الرشيدة في استقطاب مليون نسمة إلى المنطقة بمجرد اكتمال مطار آل مكتوم الدولي.

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