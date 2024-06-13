476.6 مليار درهم رأسمال واحتياطيات بنوك الإمارات في نهاية مارس بنمو سنوي 10.7%

المصدر: وام

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وصل إجمالي رأس مال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة إلى 476.6 مليار درهم في نهاية مارس 2024، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وارتفع رأس مال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة على أساس سنوي بنحو 45.9 مليار درهم أو ما نسبته 10.7% مقارنة بنحو 430.7 مليار درهم مارس 2023.

وأوضح المركزي، أن رأسمال واحتياطيات البنوك، لا يشمل القروض / الودائع الثانوية / لكنها تتضمن أرباح السنة الحالية.

وبحسب "المركزي"، استحوذت البنوك الوطنية على نحو 85.5% من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة، مع وصول قيمتها إلى 407.7 مليارات درهم نهاية مارس الماضي، بزيادة على أساس سنوي نسبتها 10.2%، مقابل نحو 370.1 مليار درهم في مارس 2023.

ووصلت حصة البنوك الأجنبية إلى 14.5% من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة، مع بلوغ قيمتها 68.9 مليار درهم نهاية مارس الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنحو 13.7%، مقارنة بنحو 60.6 مليار درهم في مارس 2023.

وأشار المصرف المركزي إلى أن رأسمال واحتياطيات بنوك إمارة دبي وصل إلى 235.2 مليار درهم نهاية مارس الماضي، بنمو سنوي نسبته 12.9%، فيما بلغ رأسمال واحتياطيات بنوك إمارة أبوظبي نحو 204 مليارات درهم، بارتفاع سنوي نسبته 7.5%، ووصل رأسمال واحتياطيات البنوك في الإمارات الأخرى إلى نحو 37.4 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 14.4%.

وسجل رأسمال واحتياطيات البنوك التقليدية في الدولة نحو 400.6 مليار درهم بنهاية مارس الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بلغت نسبته 11%، فيما بلغ رأسمال واحتياطيات البنوك الإسلامية حوالي 76 مليار درهم، بزيادة على أساس سنوي بنحو 9%.

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