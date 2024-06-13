المصرف المركزي: 88 مليار درهم استثمارات جديدة لبنوك دبي بالربع الأول

المصدر: أبوظبي – سامح الليثي

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كشف المصرف المركزي أن البنوك العاملة بإمارة دبي استطاعت رفع قاعدة أصولها بأكثر من 88 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري لتبلغ الأصول 1.894 تريليون درهم بنهاية مارس 2024 مقارنة 1.806 تريليون درهم نهاية العام الماضي.

وأوضح تقرير المؤشرات المصرفية الصادر عن المصرف المركزي بأن إجمالي رصيد الأصول قد نما في المقابل بحوالي 14% مقارنة بالرصيد المسجل نهاية الربع الأول 2023.

فيما ارتفعت استثمارات البنوك بالإمارة بدورها من 254 مليار درهم نهاية 2023 إلى قرابة 270 مليار درهم في الربع الأول من العام الجاري.

وأظهر التقرير أن الائتمان الممنوح من قبل بنوك الإمارة قد بلغ رصيداً تراكمياً 920.6 مليار درهم مقارنة برصيده الإجمالي البالغ 904.6 مليارات نهاية العام الماضي.

بينما ارتفع رصيد الودائع المسجلة في مارس الماضي الى 1.220 تريليون درهم مقارنة بقيمة 1147.4 تريليون درهم في ديسمبر 2023.

على صعيد آخر أوضحت البيانات أن بنوك أبوظبي ظلت في صدارة حصتها من إجمالي الأصول المصرفية بالدولة حيث بلغت 2.032 تريليون درهم مقارنة بإجمالي 1.949 تريليون درهم في نهاية العام الماضي فيما ارتفعت الاستثمارات من 325.5 مليار إلى 337 مليار درهم.

بينما لامست الودائع 1.223 تريليون درهم نهاية 2023 مقارنة برصيد تراكمي في العام السابق بلغ 1.164 تريليون درهم.

على جانب آخر ارتفعت أصول بنوك الدولة الأخرى من 320 مليار درهم إلى 328 مليار درهم وارتفعت الودائع من 210 مليارات درهم إلى 214.3 مليار درهم وكذلك الائتمان من 320.2 مليار درهم إلى 328.5 مليار درهم في الوقت الذي نمت فيه الاستثمارات من 55 مليار درهم إلى قرابة 60 مليار درهم نهاية مارس الماضي.

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