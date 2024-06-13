مركز دبي للسلع المتعددة يستقطب أكثر من 160 شركة هندية جديدة

المصدر: البيان

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اختتم مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، أحدث جولاته الترويجية المباشرة "وُجد من أجل التجارة" في نيودلهي ومومباي، في إطار جهوده المكثفة الرامية إلى جذب مجموعة جديدة من الشركات الهندية إلى دبي.

وسعياً للاستفادة من التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات والهند والبالغ 85 مليار دولار، سلط مركز دبي للسلع المتعددة الضوء على أهمية منطقته الحرة وبنيته التحتية كمنصة تمكن الشركات الهندية من توسيع نطاق أعمالها دولياً والاستفادة من فرص النمو الواعدة.

وشهد حجم التبادل التجاري بين الإمارات والهند نمواً متسارعاً خلال السنوات الماضية، حيث ارتفع بنسبة 16% في عام 2023 على إثر تنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين. وانعكس هذا النمو أيضاً في مركز دبي للسلع المتعددة من خلال قاعدة الشركات الهندية المتنامية، والتي يصل عددها حالياً إلى 3,888 شركة، أو ما يعادل 16% من الشركات المسجلة في المركز وعددها 24,000.

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "ألغت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) التاريخية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والهند الرسوم المفروضة على 90٪ من صادرات الهند بما في ذلك الأحجار الكريمة والمجوهرات والأغذية والطاقة، وقد رأينا تأثير ذلك بشكل مباشر، مع النمو السريع للتجارة والاستثمار، وانضمام أكثر من 160 شركة هندية جديدة إلى مركز دبي للسلع المتعددة العام الماضي لتضاف إلى ما يقرب من 3,900 شركة هندية تمارس أعمالها في منطقتنا الحرة. ومع توقع تجاوز التجارة الثنائية 100 مليار دولار أمريكي خلال السنوات الخمس المقبلة، نرى بوضوح أن الممر التجاري بين الإمارات والهند لا يعمق التجارة والاستثمار الإقليميين فحسب، بل يخلق فرصا تجارية جديدة ملموسة على أرض الواقع. ونحن ملتزمون بتعزيز الإمكانات الهائلة لهذه العلاقة وتوفير بيئة مواتية للشركات الهندية للاستفادة من الأسواق العالمية من دبي".

وشهدت الجولة الترويجية محادثات بين كبار المسؤولين التنفيذيين في مركز دبي للسلع المتعددة وأكثر من 200 من ممثلي الهيئات والمؤسسات الحكومية الهندية وقادة الأعمال من مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية. وركزت هذه المحادثات والنقاشات على مقوّمات بيئة الأعمال الفريدة والداعمة للشركات في دبي، ومكانة الإمارة كبوابة للتجارة الدولية، وما يقدمه مركز دبي للسلع المتعددة من مزايا وخدمات عند تأسيس الشركات في منطقته الحرّة.

تحظى دولة الهند ومنطقة جنوب آسيا عموماً بأهمية كبيرة لمركز دبي للسلع المتعددة ولا سيما في القطاعات التي تزخر بإمكانات النمو الاستراتيجي الواعد، مثل التكنولوجيا والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة والزراعة. وكان المركز قد أعلن خلال العام الماضي عن إبرام عدد من اتفاقيات الشراكة مع شركات من جنوب آسيا، بما في ذلك الاتفاقية المهمة مع "مؤسسة بهارات سبكونتيننت أغري" بهدف دفع النمو في قطاع السلع الزراعية على مستوى العالم.

وكان مركز دبي للسلع المتعددة قد أعلن خلال جولته الترويجية الأخيرة في الهند عن افتتاح مكتب تمثيلي له في مومباي، في خطوةٍ مهمةٍ لتعزيز جهود التوسع الدولي وتقديم الدعم للشركات الهندية في سوق عملها المحلي.

ويساهم برنامج الجولات الترويجية التي ينظمها مركز دبي للسلع المتعددة بدور محوري في تسليط الضوء على أهمية دبي كوجهة رائدة للأعمال. ويؤكد المركز من خلال هذه السلسلة من الجولات القيمة المتميزة التي تعزز جاذبية الإمارة للاستثمار الأجنبي المباشر. والجدير بالذكر أن مركز دبي للسلع المتعددة يساهم بنسبة 11% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية إلى دبي. وفي عام 2023، حققت المنطقة الحرة التابعة للمركز ثاني أفضل أداء سنوي لها على الإطلاق، حيث استقطبت ما يقرب من 2,700 شركة جديدة، ليصل إجمالي عدد الشركات المسجلة في المركز أكثر من 24,000 شركة من جميع أنحاء العالم.

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