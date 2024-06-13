«المصرف المركزي»: 32 مليار درهم تمويلات بنكية جديدة للقطاع الخاص خلال الربع الأول

المصدر: ابوظبي -سامح الليثي

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نما الرصيد التراكمي لاقتراض القطاع الخاص المحلي بحوالي 32 مليار درهم من 1.240 تريليون درهم نهاية 2023 إلى 1.272 تريليون درهم بنهاية الربع الاول من العام 2024.

ووفق بيانات المصرف المركزي اختص القطاع التجاري والصناعي بالحصة الأكبر من القروض مرتفعا من اجمالي 822.7 مليار درهم الى 841.7 مليار درهم.

من جانبه وصل الرصيد التراكمي لقروض قطاع الأفراد الى430.6 مليار درهم مرتفعا من 418 مليار درهم بنهاية 2023.

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