3.79 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: (دبي - البيان)

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سجلت التصرفات العقارية في دبي، أمس، 3.79 مليارات درهم عبر 1091 صفقة. وتم تسجيل 880 مبايعة بقيمة 3.08 مليارات درهم، منها 122 مبايعة لأراضٍ، و680 مبايعة لوحدات سكنية و78 مبايعة لمبانٍ.

وتصدرت ند الشبا الأولى مبايعات المناطق من حيث القيمة بـ 410 ملايين درهم عبر 45 صفقة، وجاءت ثانياً الخليج التجاري بقيمة 358 مليون درهم عبر 106 صفقات، وثالثاً وادي الصفا 7 بـ 289 مليون درهم عبر 39 صفقة ثم قناة دبي المائية عبر 7 صفقات بقيمة 184 مليون درهم.

وشهد السوق صفقة بيع أرض تجارية في نخلة جميرا بقيمة 85 مليون درهم، كما بيعت أرض أخرى في الحبية الرابعة بقيمة 72 مليون درهم، كما تم بيع شقة على المخطط ضمن مشروع كازا كنال بقيمة 56 مليون درهم. وسجلت الرهون 376 مليون درهم عبر 167 معاملة، منها 89 رهن لأرض و97 رهناً لوحدات سكنية، و29 رهناً لمبانٍ وتم تسجيل 44 هبة بقيمة 337 مليون درهم.

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