تحالف استثماري يعتزم ضخ 400 مليون درهم في قطاع التجزئة بدبي

المصدر: دبي - البيان

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استقطبت دبي تحالفاً استثمارياً جديداً يضم شركات عربية وإيطالية وأفريقية يعتزم ضخ استثمارات كبيرة في عدة قطاعات أبرزها العقار والتجزئة والتسوق وغيرها من القطاعات الاقتصادية الحيوية في الدولة. ووقع مؤنس الخطيب، رئيس مجلس إدارة شركة تارجت بلس، ومحمد رمضان، الرئيس التنفيذي لشركة امبيرو ميلانو الإيطالية، مذكرة تعاون مشترك، لتأسيس التحالف للتوسع في الإمارات والمنطقة انطلاقاً من دبي تحت مظلة شركة «امبيرو انفستمنت دبي».

وتم توقيع مذكرة التعاون بحضور كيلسبي فينوتشيارا سفير دولة إيطاليا لدى الإمارات، وباباكر أندياي سفير السنغال لدى الإمارات، ودياباي فاكابا سفير ساحل العاج لدى الإمارات، وخالد بنشيخ قنصل المملكة المغربية بدبي، وجاكلين ميكول وزيرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدولة الكونغو برازفيل.

وقال مؤنس الخطيب، إن التعاون مع امبيرو ميلانو يستهدف إقامة مشاريع بقطاع التجزئة بدبي بقيمة تصل إلى 400 مليون درهم، كما نعتزم ضخ استثمارات أخرى في قطاعات أخرى أبرزها القطاع العقاري في دبي ودولة الإمارات عموماً خلال الفترة المقبلة. وأكد الرئيس التنفيذي لشركة امبيرو ميلانو أن الكيان الاستثماري لديه خريطة واضحة للتعاون بين شركتي تارجت بلس وامبيرو ايطاليا بما يضمن تحقيق أفضل النتائج.

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