«دو» تطلق خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي السيادي للجهات الحكومية

المصدر: دبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، توقيع اتفاقية تعاون مع شركة «أوراكل» لاستخدام منصة «Oracle Alloy» في تقديم خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي السيادي للقطاع العام والجهات الحكومية في دولة الإمارات، مع التركيز على دبي والمناطق الشمالية.

تم توقيع الاتفاقية على هامش فعاليات خلوة الذكاء الاصطناعي التي عقدت في دبي واستضافت عدداً من صناع القرار والخبراء والمسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص وكبرى شركات التكنولوجيا العالمية لمناقشة أبرز المستجدات والتحديات والفرص المتعلقة بالذكاء الاصطناعي محلياً وعالمياً. وتعد «Oracle Alloy»، منصة بنية تحتية سحابية تمكن شركاء «أوراكل» من العمل كمزودين للخدمات السحابية لعملائهم.

وستتمكن «دو» من خلال المنصة من توفير أكثر من 100 خدمة من خدمات البنية التحتية السحابية، إلى جانب خدماتها وتطبيقاتها السحابية، وبذلك تصبح شركة «دو» أول مزود محلي للخدمات السحابية الفائقة، حيث ستتمكن من تقديم مجموعة شاملة من الخدمات السحابية التي تحمل علامتها التجارية كجزء من محفظتها. ووفق «دو» فقد تم وضع تلك الخدمات والتطبيقات لتضمن توافقها مع الإجراءات التنظيمية في دولة الإمارات.

كما تستفيد «دو» من التعاون الموسع بين شركتي «أوراكل» و«انفيديا»، حيث يمكن «دو» من تقديم حلول الذكاء الاصطناعي السيادية ووحدة معالجة الرسوميات الجديدة كخدمة للجهات الحكومية في دبي والإمارات الشمالية.

وأفادت «دو» أن الخدمات السحابية وخدمات الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي من «أوراكل»، مع منصة الحوسبة المتسارعة والبرمجيات من «انفيديا» بالإضافة إلى مختلف الحلول والتطبيقات، ستسهم في تعزيز سرعة نشر قدرات الذكاء الاصطناعي عبر الجهات الحكومية والقطاع العام في دولة الإمارات.

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، إن الإمارات واحدة من أسرع أسواق الخدمات السحابية نمواً في العالم، حيث تستفيد الجهات الحكومية في الدولة بصورة متزايدة من الفوائد التي توفرها الحوسبة السحابية، بما في ذلك المرونة والكفاءة والأمان والوصول إلى أحدث التقنيات الرقمية.

وقال نيك ريدشو، نائب الرئيس الأول للتكنولوجيا ورئيس «أوراكل» بالإمارات، إن «دو» تتمتع بمكانة جيدة لمساعدة الجهات الحكومية بدبي والمناطق الشمالية على الاستفادة من الأداء العالي والمرونة لخدمات «أوراكل» السحابية، والاستفادة من الفرص التي توفرها التقنيات الجديدة لتعزيز أداء الخدمات الحكومية والنمو الاقتصادي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز