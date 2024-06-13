56 اجتماعاً لغرفة دبي للاقتصاد الرقمي مع شركاء الأعمال في «جيتكس أفريقيا»

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، مشاركتها في معرض جيتكس أفريقيا 2024، الذي اختتم أعماله مؤخراً في مدينة مراكش المغربية، بتنظيمها أكثر من 56 اجتماعاً مع شركاء منظومة الأعمال خلال الحدث، وذلك بهدف استقطاب صناديق رأس المال المخاطر والشركات من قارة أفريقيا للتوسع إلى دبي.

وركزت الغرفة خلال مشاركتها في المعرض، الذي يعدّ الأكبر للتكنولوجيا والشركات الناشئة في القارة الأفريقية، على استقطاب الشركات الناشئة الرقمية، للمشاركة في معرض «إكسباند نورث ستار 2024»، الذي يعدّ أكبر فعالية للشركات الناشئة والمستثمرين حول العالم، والمقرر عقده بدبي في أكتوبر المقبل، والذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي، وتستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي.

ومن خلال شراكة بين غرفة دبي للاقتصاد الرقمي ومجموعة الإمارات، نظم فريق تقنية المعلومات في مجموعة الإمارات، فعالية خاصة بالوظائف، ضمن منصة الغرفة خلال أيام المعرض الثلاثة، بهدف استقطاب أفضل المهارات والكفاءات الرقمية إلى دبي، كما استضافت الغرفة في منصتها بالحدث 4 شركات رقمية ناشئة من دبي، وهي «Cafu» و«Syspos» و«Fleetroot» و«Bankbuddy»، للترويج لقصص نجاح الشركات الرقمية في منظومة مجتمع الأعمال بدبي.

وفيما استقطبت منصة الغرفة في المعرض 860 زائراً، قامت خلال مشاركتها في الحدث، بتسليط الضوء على المبادرات التي تقودها، ومنها «منصة دعم وجذب الشركات»، التي تعتبر بوابة مبتكرة لمساعدة الشركات الرقمية على تأسيس أعمالها في دبي، أو التوسع في سوق الإمارة. واستعرضت الغرفة، من خلال 4 عروض تعريفية، المشهد الاقتصادي في دبي، ومنظومة الاقتصاد الرقمي المحفزة لنمو الأعمال، والتسهيلات التنافسية التي توفرها الإمارة لدعم الشركات الناشئة الرقمية، والتعريف بالخدمات التي تقدمها، لتسهيل توسع هذه الشركات محلياً، وفي الأسواق العالمية انطلاقاً من دبي.

وشاركت الغرفة بجلسة نقاشية لاستعراض دورها في دعم وتطوير الاقتصاد الرقمي في دبي، بالإضافة إلى تنظيم جلسة حوارية لرواد الأعمال من الشركات الأربع التي تتخذ من دبي مقراً لها، والتي استضافتها منصة الغرفة في المعرض، وركزت الجلسة على قصص نجاحهم.

وتم خلال المعرض، تنظيم تحدي «سوبرنوفا جيتكس أفريقيا»، ضمن فعاليات «نورث ستار أفريقيا»، حيث تمت دعوة شركات من مختلف القطاعات، لعرض أفكارها المبتكرة، وحصل الفائز في التحدي، الذي يعتبر أكبر مسابقة لعروض الشركات الناشئة في أفريقيا، على فرصة ممولة بالكامل من الغرفة دبي، للمشاركة في معرض «إكسباند نورث ستار 2024» بدبي.

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