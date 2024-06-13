معرض عيد الأضحى ينطلق في إكسبو الشارقة حتى 23 يونيو

المصدر: الشارقة - البيان

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انطلقت في مركز إكسبو الشارقة فعاليات النسخة الرابعة من معرض عيد الأضحى، الذي يستمر حتى 23 يونيو الجاري، ويقدم للزوار عروضاً استثنائية وخصومات كبرى على مجموعة واسعة من المنتجات التي يشارك بها كبار تجار التجزئة وأشهر العلامات التجارية المحلية والعالمية، في فرصة تتيح للجمهور الحصول على أفضل الصفقات والعروض.

ويستقبل المعرض زواره يومياً من الساعة 11 صباحاً وحتى الساعة 11 مساءً، ويوم الجمعة من الساعة 3 ظهراً وحتى الساعة 12 ليلاً، ويعد من أبرز المعارض الموسمية في الشارقة، ويشهد إقبالاً كبيراً لنجاحه في الجمع بين العروض الترويجية للمنتجات المتنوعة وما تعرضه كبرى العلامات التجارية المحلية والعالمية من الأزياء العصرية والحقائب والعطور الفاخرة ومستحضرات التجميل، إلى جانب السلع الاستهلاكية.

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