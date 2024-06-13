«راكز» تعزز خدماتها للعملاء عبر شراكة مع «إتش آر إم»

المصدر: رأس الخيمة - وام

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أبرمت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» مذكرة تفاهم حصرية مع شركة «إتش آر إم» المعنية بتزويد الأيدي العاملة، وحلول الموارد البشرية في إطار شراكة بينهما في هذا الشأن.

تهدف «راكز» من خلال هذه المذكرة إلى توسعة نطاق الدعم والخدمات المقدمة للشركات العاملة ضمن مجتمع أعمالها.

وقع المذكرة من جانب «راكز» إيان هانت، رئيس قطاع تجربة المتعاملين، وجاسيك تاديوز دونا روسبيدوسكي، الرئيس التنفيذي لشركة إتش آر إم لاستقدام العمالة، التي تديرها مجموعة إتش آر موتيفز البولندية.

وأشار رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز» إلى إطار الدعم الشامل الحالي للشركات، التي تعمل تحت مظلة «راكز» ومدى فعالية هذه الشراكة في تزويد الشركات بمزيد من الخدمات. وقال: «تعاوننا مع شركة «إتش آر إم» للتوظيف سيلعب دوراً مهماً في تزويد خدمات الأيدي العاملة المناسبة تلبية لمتطلبات العملاء والشركات».

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