المنطقة الحرة في «ميدان» تباشر العمل على مدار الساعة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت المنطقة الحرة في ميدان، المنطقة الوحيدة من نوعها في دولة الإمارات، التي تتبنى الرقمنة بشكل كامل في عملياتها، عن مباشرة العمل، وتقديم كافة خدماتها على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع (24x7).

وتشمل هذه الخطوة كافة إجراءات إصدار التراخيص اللازمة سواء الجديدة أو المجددة أو تلك التي بحاجة للتعديل، إلى جانب إصدار التأشيرات والخطابات وغيرها، عبر منصة متعددة القنوات تشمل الرقمية والمادية. وقد جاء ذلك خلال حفل عشاء خاص أقيم في مدينة جميرا بدبي، بحضور ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية وشركاء ميدان.

وتهدف هذه المبادرة إلى الارتقاء بمنظومة الخدمات وآليات تقديمها إلى أعلى مستوى، وضمان إمكانية الوصول إليها في جميع الأوقات، كما ستسهم في تسهيل إجراءات تأسيس الشركات وخدمات إصدار التأشيرات للعملاء والمستثمرين إلى حد كبير، وستكون البوابة الرقمية للمنطقة الحرة في ميدان متاحة بشكل مستمر، وعلى مدار 24 ساعة في اليوم طوال الأسبوع، مما يسهل على العملاء والشركاء بدء وإدارة واستكمال كافة الخدمات، التي يرغبون بها.

وقال محمد بن حميدان، مدير المنطقة الحرة في ميدان: «نستمد الإلهام في مساعينا من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. نحن ملتزمون بتعزيز ثقافة الابتكار والنمو، ولهذا السبب نفخر باحتضان بنية تحتية تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في المنطقة الحرة في ميدان. ونظراً لأن الشركات لديها جداول زمنية محددة فإننا نقدم الدعم والخدمات المستمرة، لتمكينها من تحقيق المزيد من النجاح.

ويعكس حرصنا على تقديم الخدمات بشكل متواصل التزامنا الراسخ تجاه عملائنا، مما يوفر لهم المرونة والموارد اللازمة للتفوق في السوق العالمية المتطورة باستمرار، ومن خلال التعاون معاً نعمل على تشكيل مستقبل الأعمال في دبي وخارجها». ويتيح نظام المنطقة الحرة في ميدان والمتكامل مع السلطات والجهات ذات الاختصاص تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات على مدار الساعة، علاوة على ذلك يتمتع فريق العمليات بإمكانية وسهولة الوصول إلى الجهات ذات الصلة في أي وقت عند الحاجة.

وبالتزامن مع ذلك كشفت المنطقة الحرة في ميدان عن منصة «انطلق من دبي» المبتكرة، والتي صممت للمساهمة في تسهيل إنشاء ونمو الأعمال في دبي، تماشياً مع الرؤى الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وتهدف المنصة إلى جعل إجراءات الأعمال أكثر كفاءة وانسيابية.

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