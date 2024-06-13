دبي القابضة تعلن الفائزين بتحدي الاستدامة العالمي

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت دبي القابضة، شركة الاستثمار العالمية متنوّعة الأنشطة التي تعمل في 31 دولة حول العالم، عن الفائزَين بالمركزين الأول والثاني في تحدي الاستدامة العالمي الذي أطلقته «ابتكر من أجل الغد».

وكان التحدي قد تلقّى 150 طلب مشاركة من جميع أنحاء العالم، حيث تنافس المشاركون على تطوير حلول قائمة على إحداث الأثر لمعالجة قضايا الاستدامة الملحّة في الإمارات. أطلقت المجموعة تحدي «ابتكر من أجل الغد» بهدف الارتقاء بممارسات الاستهلاك والإنتاج المسؤولين بما يتماشى مع الهدف الـ 12 من أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة واستراتيجية المجموعة للاستدامة. وسعى التحدي إلى الكشف عن حلول جديدة في مجالات عدة تشمل الاقتصاد الدائري، وكفاءة استخدام الموارد، واستدامة سلسلة التوريد، وتقليل المخلفات

شهد حفل تقديم العروض وتوزيع جوائز تحدي «ابتكر من أجل الغد»، بمتحف المستقبل، مشاركة 5 متأهلين للتصفيات النهائية قدّموا حلولهم القابلة للتطوير والتوسع أمام لجنة تحكيم من المتخصصين. وفاز بالمركز الأول فرانك كاتو لاتي من شركة أوثالو، النرويج، عن حل «إعادة تدوير البلاستيك لصنع المنازل»؛ وحصل على فرصة ممولة لتطبيق الحل الفائز من خلال مشروع تجريبي مع دبي القابضة تحت إشراف متخصصين من خبراء المجموعة.

وفازت رنا رسولي من شركة «سيربلس»، الإمارات، بالمركز الثاني عن حل «تحويل الفائض إلى فرص متكافئة». وكانت الشركات الثلاث الأخرى التي وصلت إلى التصفيات النهائية هي «مانهات»، الإمارات، و«مي تيرو»، الولايات المتحدة، و«ميدوري»، دولة الإمارات.

وقد نال الفائز والحاصل على المركز الثاني على فرصة الوصول إلى حاضنة الأعمال in5 التابعة لمجموعة تيكوم، الشريك المنفّذ للتحدي، لمدة عام كامل.

وقالت هدى بوحميد، الرئيس التنفيذي للتسويق والاستدامة في دبي القابضة: «أودّ أن أثني على روح الابتكار والالتزام بالاستدامة اللتين شهدناهما في جميع العروض المقدمة، ولا سيّما المتأهلين الخمسة الذين قدموا عروضهم. كما أهنئ الفائز والحاصل على المركز الثاني على إنجازاتهما الرائعة. إن جودة وتنوّع الأفكار التي قدّمها المبتكرون من هذه الشركات متصاعدة الأعمال تؤكد على الحاجة الماسة إلى تطبيق حلول مبتكرة تسهم في حفز التأثير وقيادة التحول نحو الاقتصاد الدائري».

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