«إمباور» تشارك وترعى أكبر حدث لتبريد المناطق في العالم 2024

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور) مشاركتها في مؤتمر ومعرض الجمعية الدولية لطاقة المناطق 2024 تحت شعار «طاقة المناطق من أجل مدن مستدامة» والذي تنظمه الجمعية الدولية لطاقة المناطق IDEA في أورلاندو بالولايات المتحدة الأمريكية، وينطلق الاثنين 17 من شهر يونيو الجاري ويستمر لأربعة أيام، بمشاركة عشرات الوفود من مختلف دول العالم، ويعد الحدث الأضخم والأكبر من نوعه على مستوى العالم.

تعد مشاركة «إمباور» في النسخة الجديدة من الحدث، مميزة ونوعية وذلك بوصفها مشاركاً، وراعياً ماسياً للمؤتمر والمعرض. ويترأس الوفد المشارك من المؤسسة، أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»، ورئيس جمعية مشغلي تبريد المناطق في دبي، العضو الفخري لمجلس إدارة الجمعية الدولية لطاقة المناطق «وهو المنصب الذي يشغله بن شعفار كأول عربي إماراتي منذ 2013» إلى جانب مديرين من المؤسسة، حيث سيكون من المتحدثين الرئيسيين في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر وسيعرض تجربة ونجاحات «إمباور» في تبريد المناطق في دبي وريادتها العالمية وخبراتها الثرية والاحترافية في صناعة تبريد المناطق صديقة البيئة.

وقال أحمد بن شعفار إن رعاية المؤسسة الماسية للجمعية أمر حيوي للمؤسسة التي تتصدر هذه الصناعة المهمة عالمياً، حيث يسلط الحدث الضوء على جهود دولة الإمارات ورؤية القيادة الرشيدة الهادفة لمواجهة تحديات الطاقة والتغير المناخي والتحول نحو الاستدامة، في العديد من المحافل الدولية، هذا غير ثمارها في نشر أهداف واستراتيجيات «إمباور» في السوق العالمي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز