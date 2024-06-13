«دانوب العقارية» تتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك بدبي لتمكين وتعزيز قدرات الوسطاء العقاريين الإماراتيين

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة دانوب العقارية، التعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، في مبادرتها الرائدة «برنامج دبي للوسيط العقاري». وتأتي هذه الشراكة، في إطار جهود تعزيز انخراط الوسطاء المواطنين الجدد في المجتمع العقاري الحيوي، وترسيخ مبدأ التوطين في هذا القطاع. وقال المهندس مروان بن غليطة المدير العام بالإنابة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي: «يمثل التعاون مع شركة دانوب العقارية، خطوة هامة لتمكين المواهب الوطنية في قطاع العقارات بشكل مشترك. فمن خلال تقديم مزايا خاصة، نتطلع إلى استقطاب المزيد من المواطنين للعمل كوسطاء عقاريين، الأمر الذي سيعزز مساهمتهم في هذا القطاع الحيوي، ويدعم رؤية دبي نحو اقتصاد متنوع وشامل للجميع».

وأعرب رزوان ساجان مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة دانوب، عن فخره بالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي في هذه المبادرة المهمة. وقال إن شركة دانوب العقارية تدعم الوسطاء، باعتبارهم حجر الزاوية لنجاحها. وأضاف أن الهدف من هذه الشراكة، هو تقديم فرص ودعم استثنائيين للوسطاء المواطنين الإماراتيين، الأمر الذي يعزز التزام الشركة تجاه توطين الوظائف. كما أنها تعكس التزامها المستمر بتطوير ونمو قطاع العقارات في إمارة دبي.

في بداية الشهر الجاري، عملت دائرة الأراضي والأملاك في دبي على تأهيل 166 شاباً وشابة من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن برنامج دبي للوسطاء العقاريين. ويُعتبر هذا البرنامج من أبرز المبادرات التي تندرج تحت مظلة أجندة دبي الاجتماعية 33، حيث يجسّد جهداً استراتيجياً يهدف إلى تهيئة الشباب الإماراتي وتأهيلهم لتولي مهام محورية في قطاع العقارات.

تكشف الشراكة بين شركة دانوب العقارية ودائرة الأراضي والأملاك في دبي، عن رؤيتهما المشتركة لتعزيز سوق العقارات الرائدة في الإمارة. وتجسد هذه المبادرة المشتركة علاقة متينة بين الطرفين، كما تهدف إلى مساندة المواطنين الإماراتيين الباحثين عن فرص عمل، إضافة إلى توفير امتيازات استثنائية للصفقات العقارية التي يتولاها الوسطاء المحليون.

وقام عادل ساجان المدير العام لمجموعة دانوب، بشرح مضمون العروض الأساسية التي تقدمها دانوب العقارية لبرنامج التعاون الوطني لدولة الإمارات. ويشمل ذلك عمولة خاصة 6 % لبيع العقارات للمشترين من المواطنين الإماراتيين، وكذلك قسائم منزلية بقيمة 10,000 درهم للمشترين من المواطنين لتأثيث منازلهم، مع قسائم بقيمة 2,000 درهم من عالم الدانوب الرياضي، للمحافظة على لياقتك البدنية، من خلال مرافق رياضية حديثة، وستعفي دانوب العقارية الوحدات السكنية التي يتولى بيعها وسطاء عقاريون من المواطنين الإماراتيين، من رسوم الخدمات لفترة ثلاث سنوات.

ومن شأن هذه المبادرة، أن تُسهم مباشرةً في تعزيز إمكاناتهم المادية، وتحفيزهم على الترويج بنشاط لعقارات الشركة. وتتيح الشركة للوسطاء المواطنين، إمكانية الوصول الكاملة إلى مخزون المطور لدينا، لنضمن حصولهم على إلمام تام بالوحدات المتوفرة.

كما ستعين الشركة مديري مبيعات من ذوي الخبرة، لتقديم الدعم الضروري والتدريب والمساندة للوسطاء في إنجاز صفقات البيع. وسيحظى الوسطاء المواطنون الإماراتيون بفرصة حصرية، لإقامة عروض منازل مفتوحة في مركز مبيعات دانوب العقارية، والشقق النموذجية، ما يتيح لهم التواصل المباشر مع المشترين المحتملين. وستولي فرق إدارة علاقات العملاء لدى دانوب العقارية، أهمية قصوى للاستعلامات التي يقدمها الوسطاء المواطنون الإماراتيون، وستعمل على تسريع معالجة جميع الفرص التي يتقدمون بها، بما يضمن تجربة مبيعات سلسة وفاعلة.

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