مجموعة دهماني تتوسع عبر استثمار 20 مليون درهم في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

عززت إمارة الشارقة مكانتها كوجهة مثلى لصناعة المجوهرات، حيث استقطبت خلال الأشهر الخمسة الماضية 17 متجراً للذهب لتبدأ وتوسع أعمالها في الإمارة، كان آخرها مجوهرات «دوسول» من مجموعة «دهماني»، وهي علامة مجوهرات فاخرة انطلقت من مدينة جايبور في الهند عام 1969 لتتوسع في دولة الإمارات عام 2000، وفي خطوة تؤكد على جاذبية أسواق الإمارة أعلنت المجموعة عن افتتاح أول متجر لها في الشارقة باستثمار أولي قدره 20 مليون درهم.

وفي إطار حرص مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة» على دعم المستثمرين وتوفير الرعاية اللاحقة لهم، قام وفد من المكتب برئاسة محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي، وبحضور مروان العجلة، مدير إدارة ترويج ودعم الاستثمار، ولطيفة آل علي، رئيس قسم التسويق والعلاقات العامة، بزيارة مجموعة «دهماني»، واستقبلهم كل من أميت دهماني، المدير التنفيذي لمجموعة دهماني، وروهيت دهماني، الرئيس التنفيذي لدوسول، وبريتي دهماني، مديرة مجموعة دهماني.

وبلغ حجم سوق المجوهرات في المنطقة 33.14 مليار دولار في عام 2023، ومن المتوقع أن يصل إلى 53.72 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل سنوي مركب قدره 7.15 %، وذلك بحسب منصة فورتشن بزنس إنسايتس.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز