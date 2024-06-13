الإمارات للألمنيوم تستحوذ على ليشتميتال بتسهيلات خضراء

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت الإمارات العالمية للألمنيوم عن إطلاق إطار عمل التمويل الأخضر لدعم المشاريع والمبادرات، التي تسهم في الحد من الانبعاثات والانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، وكشفت الشركة أن عميلة الاستحواذ على ليشتميتال، المصهر الأوروبي المتخصص، تم تمويلها بالكامل من خلال أول تسهيلات القروض الخضراء. ويحدد إطار عمل التمويل الأخضر شروط وحوكمة التمويل من المؤسسات والصناديق الاستثمارية، التي تمنح الأولوية للاستدامة عند تخصيص رأس المال.

ويعمل هذا الإطار على تعزيز أهداف الاستدامة الخاصة بالإمارات العالمية للألمنيوم، من خلال الوصول إلى قاعدة مستثمرين أكثر تنوعاً للحصول على القروض والسندات، بالإضافة إلى خفض تكلفة الاقتراض وتعزيز الشفافية.

وعملت مجموعة «سيتي» و«آي إن جي» كمسؤولين رئيسيين في وضع هيكلة الاستدامة، بمشاركة بنك أبوظبي الأول لدعم شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في تطوير إطار العمل.

وأعلنت الإمارات العالمية للألمنيوم عن التزامها بتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050، وذلك تماشياً مع المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق «الحياد المناخي بحلول 2050». ويتوقع الخبراء نمو الطلب العالمي على الألمنيوم بنسبة تتراوح بين 50% و80% بحلول العام 2050، ويمثل الألمنيوم الأولي المنخفض الكربون والألمنيوم المعاد تدويره حوالي 60% من نمو الإمدادات حتى العام 2030، وحوالي 70% بين عامي 2030 و2040.

كما أعلنت الشركة عن استكمال عملية الاستحواذ على شركة ليشتميتال في مايو 2024. وتستخدم ليشتميتال الطاقة المتجددة لإنتاج حوالي 30 ألف طن سنوياً من أسطوانات الألمنيوم في مصهرها بألمانيا، ويمثل الألمنيوم الثانوي حوالي 80% من المواد الخام المستخدمة في الإنتاج.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «يلعب الألمنيوم الذي تنتجه الإمارات العالمية للألمنيوم دوراً أساسياً في بناء مجتمعات أكثر استدامة، ومن المهم أيضاً أن يتم إنتاجه بطريقة مستدامة، ما يمثل فرصة كبيرة وتحدياً لشركتنا ولقطاع الألمنيوم بأكمله. وبفضل إطار التمويل الأخضر سنتمكن من الوصول إلى سيولة أكبر لتمويل المشاريع والمبادرات المتعلقة بالحد من الانبعاثات، ويعتبر تمويل استحواذنا على شركة ليشتميتال من خلال القروض الخضراء خطوة سباقة في مسيرة الاستدامة للشركة».

على الجانب الآخر أطلقت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في عام 2023 أول برنامج من نوعه على مستوى القطاع الصناعي في دولة الإمارات، لتعزيز ممارسات الاستدامة في سلسلة الإمداد لدى الشركة، وقد وفر البرنامج تمويلاً بقيمة 73 مليون دولار لموردي شركة الإمارات العالمية للألمنيوم منذ أكتوبر 2023.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز