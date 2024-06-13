«دِل تكنولوجيز» و«بريسايت» تسرّعان تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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وقعت شركة دِل تكنولوجيز مذكرة تفاهم مع شركة بريسايت، ومقرها الإمارات، لتطوير حلول تساعد العملاء في دولة الإمارات على تسريع أهدافهم الخاصة بالتحول الرقمي. وتمثل مذكرة التفاهم هذه خطوة مهمة في سياق الجهود الرامية إلى الاستفادة من حلول البنية التحتية المتطورة، لتسريع تبني الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في الإمارات.

وتم توقيع مذكرة التفاهم من قبل الدكتور عادل الشارجي، المدير التنفيذي للعمليات في شركة بريسايت، ووليد يحيى، مدير عام شركة دِل تكنولوجيز في الإمارات، وذلك على هامش مؤتمر دِل تكنولوجيز وورلد 2024. وستسمح هذه المذكرة لشركة بريسايت، الرائدة في مجال تحليل البيانات الضخمة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، تسخير واستغلال إمكانات التقنيات المتقدمة والحلول المختصة التي تلبي المتطلبات المتزايدة للعصر الرقمي.

وسيركز تعاون الطرفين على تطوير بنى مبتكرة لتحليلات شبكات النفاذ الراديوي المفتوحة وإنترنت الأشياء والحوسبة الطرفية.

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