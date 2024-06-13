تخريج الدفعة الأولى من برنامج «رواد الأسواق المالية»

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظمت هيئة الأوراق المالية والسلع وصندوق الوطن - في أبوظبي - حفل تخريج الدفعة الأولى من منتسبي برنامج «رواد الأسواق المالية»، الذي أطلقه الجانبان بالتعاون مع أكاديمية سوق أبوظبي العالمي في إطار الرؤى المشتركة والجهود الحثيثة لتأهيل الكوادر الإماراتية وتمكينها في مجال صناعة الخدمات المالية بالدولة، وذلك تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن.

وقام كل من الدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، وياسر القرقاوي، المدير العام لصندوق الوطن، وجاسم المرزوقي، مدير أول أكاديمية سوق أبوظبي العالمي ومركز الأبحاث الخريجين، بتكريم الخريجين تقديراً لاجتيازهم بنجاح متطلبات البرنامج التدريبي الذي تم إطلاقه في نوفمبر من العام الماضي، وشارك فيه نخبة من أبناء الإمارات من المنتسبين إلى عدد من الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات المالية بالدولة.

وتقدمت مريم السويدي خلال كلمتها الافتتاحية في الحفل بالشكر لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان لرعايته الحفل، مشيدة بالجهود الكبيرة التي يبذلها الصندوق - تحت قيادته - لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، ومبادراته الدائمة لتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية في مختلف المجالات.

من جانبه قال ياسر القرقاوي: «إن هذا اليوم بمثابة يوم للاحتفاء بأبناء وبنات الإمارات، مؤكداً أن توجيهات معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان تركز دوماً على الوصول بخدمات صندوق الوطن إلى أكبر شريحة ممكنة من شباب الإمارات».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز