«ألف للتعليم» أول شركة مدرجة مختصة بتكنولوجيا التعليم

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن إتمام إدراج ألف للتعليم القابضة «ألف للتعليم»، وهي العملية الأولى على الإطلاق التي تشهد إدراج شركة مختصة بتكنولوجيا التعليم في الإمارات.

وقد نجحت الشركة بجمع 1.89 مليار درهم خلال الاكتتاب العام الأولي، المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتم طرح 1.4 مليار سهم للاكتتاب العام، والتي تُمثل ما نسبته 20 % من إجمالي الأسهم المصدرة في رأسمال الشركة، من قبل المساهمين الحاليين، شركة تيكنوفا للاستثمار الفردية، وشركة كريبتونايت للاستثمار. وبرز الإقبال القوي للمستثمرين، من خلال تجاوز الاكتتاب للأسهم المطروحة بنحو 39 مرة في شريحة الأفراد، ما يسلط الضوء على ثقة السوق في مسار نمو ألف للتعليم، وجهودها التوسعية الاستراتيجية.

ولقي الطرح العام الأولي طلباً قوياً من المستثمرين، حيث تجاوز الاكتتاب القيمة المستهدفة، بتغطية بلغت 39 مرة، حتى بعد زيادة نسبة الأسهم المخصصة لشريحة الأفراد من 8% إلى 10%.

واحتفاءً بإدراج الشركة، شارك معالي عبد الحميد محمد سعيد الأحمدي رئيس مجلس إدارة شركة ألف للتعليم، وجيفري ألفونسو الرئيس التنفيذي للشركة، في قرع جرس الافتتاح، وبدء التداول خلال حفل رسمي، أقيم أمس بحضور غنّام بطي المزروعي رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية، وعبد الله سالم النعيمي الرئيس التنفيذي للسوق. وحضر الحفل أيضاً أعضاء مجلس إدارة ألف للتعليم، إلى جانب كبار المسؤولين في كل من ألف للتعليم، وسوق أبوظبي للأوراق المالية.

وقال عبد الله سالم النعيمي الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: «نرحب بانضمام شركة ألف للتعليم، إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية، ونبارك لمجلس إدارة الشركة، وكافة أعضاء إدارتها، على الإدراج التاريخي، كونها أول شركة من نوعها في مجال تكنولوجيا التعليم، تطرح أسهمها للاكتتاب العام في دولة الإمارات ، وبقيمة سوقية تبلغ 9.45 مليارات درهم».

وقال جيفري ألفونسو الرئيس التنفيذي لشركة ألف للتعليم: «متحمسون لبدء فصل جديد في مسيرتنا، كشركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. حيث يعكس الطلب القوي على الاكتتاب في أسهم الشركة من مجموعة متنوعة من المستثمرين، ثقتهم الكبيرة في صلابة أسس أعمالنا، وآفاق نمونا الواعدة».

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