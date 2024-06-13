6 محاور في منتدى إكسبانس 2024 في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أقامت مجموعة أدنيك من خلال ذراعها لتنظيم الفعاليات «كابيتال للفعاليات» وبالتعاون مع شركة «ماتر»، المنظمة لفعالية «بازل إكس برشلونه» الشهيرة، و«القابضة» (ADQ) حفل إطلاق منتدى إكسبانس 2024، المنصة الجديدة الرائدة في أبوظبي لبناء النظام البيئي التقني الأكثر تطوراً وتقدماً.

وخلال حفل إطلاق «إكسبانس 2024» الذي أقيم بمشاركة أبرز الشخصيات المؤثرة وممثلي الحكومة وكبار المدراء التنفيذيين والخبراء والمتخصصين، تم الإعلان عن أهم الموضوعات الرئيسة التي سيتناولها المنتدى، والذي سيكون بمثابة منصة رئيسية لصناع القرار العالميين لتشكيل آفاق وفرص التقنيات المتسارعة واستعراض رؤية أبوظبي الطموحة في مجالات الابتكار والتقدم التقني، حيث من المقرر عقد المنتدى بمركز أدنيك أبوظبي في الفترة من 20 إلى 22 نوفمبر المقبل.

وخلال حفل الإطلاق استمع الحضور لمجموعة من الحوارات والمناقشات المثيرة، حيث تم الكشف عن الموضوعات الرئيسية لمنتدى «إكسبانس 2024» والتي تشمل: أولاً «الذكاء الجديد: الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي»؛ ثانياً «المادة الفائقة: المواد المتقدمة»؛ ثالثاً «علم الأحياء المتقدم: علم الجينوم»؛ رابعاً «العالم الكمي: الحوسبة الكمية»؛ خامساً «الحوسبة المتقدمة: الحوسبة الغريبة والعصبية»؛ وسادساً «الاتصال الفائق: التقنيات الممكنة الرئيسة: 6G» و Future G.

وسوف تكون موضوعات منتدى إكسبانس 2024، من أكثر التقنيات المتسارعة تحولاً في هذا العصر، كما أنها ستعكس بعضاً من أكثر جهود البحث والتطوير تقدماً في الإمارات، وستكون أساسية في التنمية الاقتصادية للدولة وموقعها كقوة عالمية رائدة في الابتكار.

كما سيساهم المنتدى في تعريف المشاركين بما تقوم به أبوظبي لدفع حدود التقنيات العالمية لمستويات غير مسبوقة وتعزيز القيمة المضافة لهذه التقنيات، والفرص الهائلة للشراكات العالمية والاستثمارات التي ستدفع المنطقة إلى ريادة المشهد التقني عالمياً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز