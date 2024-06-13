مؤشر سوق دبي يتماسك قرب 4000 نقطة

المصدر: دبي - محمد عباس

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استحوذت 3 أسهم في سوق دبي المالي على نصف السيولة، بما يعادل 49.6% من السيولة الإجمالية للسوق البالغة 348.8 مليون درهم في تداولات أمس، وهي «إعمار العقارية» و«دريك آند سكل» و«العربية للطيران»، بسيولة ناهزت 173.1 مليون درهم. وتماسك مؤشر سوق دبي المالي قرب مستوى 4000 نقطة، في ختام تداولات أمس، ليغلق مؤشر السوق عند 3979.18 نقطة، منخفضاً بـ 0.74%.

وقاد سهم «أجيليتي للمخازن» ارتفاعات 8 أسهم بالسوق، مرتفعاً 3.66%، وصعدت في سوق دبي أسهم وطنية إنترناشيونال 2.75%، وإمباور 1.3%، والوطنية الدولية القابضة 1.28%.

سوق أبوظبي

إلى ذلك، أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 8978.2 نقطة، متراجعاً 0.24% بنهاية جلسة أمس. واستحوذ سهم «ألف للتعليم القابضة»، على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسوق أبوظبي، بسيولة ناهزت 182.57 مليون درهم، في أول جلسة تداول له بالسوق، رغم تراجعه بنسبة 12.6%، تلاه «العالمية القابضة»، جاذباً 172.6 مليون درهم، ثم «أدنوك للغاز» بسيولة 81.75 مليون درهم.

وشهد سوق أبوظبي تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على أسهم شركة الإمارات للتأمين، بقيمة 170 مليون درهم، توزعت على 22.67 مليون سهم، وبسعر 7.5 دراهم للسهم، كذلك، شهد السوق صفقة كبيرة مباشرة على أسهم شركة المستثمر الوطني بقيمة 18 مليون درهم، توزعت على 34.9 مليون سهم، وبسعر 0.517 درهم للسهم. وكان ضمن الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي، أسهم أسمنت الخليج 3.6%، وبنك رأس الخيمة الوطني 2.9%، وأبوظبي التجاري 2.6%، وأبوظبي للموانئ 2.4%.

السيولة والصفقات

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة قاربت 1.8 مليار درهم في ختام جلسة أمس، موزعة بواقع 1.44 مليار درهم في سوق أبوظبي، و348.8 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 761.03 مليون سهم، عبر تنفيذ 33.9 ألف صفقة. وشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية، تنفيذ صفقتين كبيرتين على أسهم شركتي «الإمارات للتأمين» و«المستثمر الوطني» بقيمة جاوزت 188 مليون درهم لعدد 57.5 مليون سهم. وتم تنفيذ الصفقة الأولى على «المستثمر الوطني» لعدد 34.9 مليون سهم بقيمة جاوزت 18 مليون درهم بسعر تنفيذ 0.517 درهم.. فيما تم تنفيذ الصفقة الثانية على شركة «الإمارات للتأمين» لعدد 22.6 مليون سهم بقيمة 170.07 مليون درهم وبسعر تنفيذ بلغ 7.5 دراهم.

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