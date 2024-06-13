جمارك دبي تستعرض تجربتها الرائدة في المؤتمر العالمي للمشغل الاقتصادي بالصين

المصدر: دبي - البيان

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شاركت جمارك دبي، بدعوة من منظمة الجمارك العالمية، كمتحدث رئيس في المؤتمر العالمي السادس لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، الذي أقيم بمدينة شينزن في الصين، تحت عنوان «تسخير قوة برامج المشغلين الاقتصاديين من أجل تجارة عالمية شاملة ومستدامة».

واستعرضت جمارك دبي تجربتها الرائدة في برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، ودوره في تعزيز العمليات التجارية، ودعم مرونة سلاسل الإمداد والتوريد، وذلك خلال مشاركتها كمتحدث رئيس في إحدى الجلسات النقاشية للمؤتمر، بورقة عمل بعنوان «تعزيز إدارة الجمارك والتجارة الدولية من خلال تعزيز ثقافة المشغل الاقتصادي المعتمد»، قدمتها إيمان بدر السويدي مدير إدارة القيمة الجمركية، مدير برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد في جمارك دبي.

وقالت إيمان السويدي: «سعداء بالمشاركة في الحدث العالمي بدعوة من منظمة الجمارك العالمية لنكون من ضمن المتحدثين الرئيسين في جلسات المؤتمر، وهو ما يعكس السمعة العالمية لجمارك دبي لدى المنظمة والجهات الجمركية في العالم، مشيرة إلى أن جمارك دبي أدت دوراً مهماً في تطبيق برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد في الإمارات، فضلاً عن دورها الريادي في تطبيق أحدث الأنظمة والبرامج المتعلقة بعمليات التخليص الجمركي والتفتيش والمعاينة، وأثبتت تجربة جمارك دبي نجاح البرنامج في تحقيق الأهداف المرجوة منه».

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