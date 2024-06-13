تسليم مشروع «سيليا رزيدانس» قبل 7 أشهر من الموعد المحدد

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت شركة «أبو عيد للتطوير العقاري» عن إنجاز مشروعها الأول «سيليا رزيدانس» والذي تم تسليمه قبل 7 أشهر من موعده في «مدينة دبي للاستوديوهات، كما أعلنت عن بيع جميع وحدات مشروعها السكني الثاني «سيليا هايتس» والذي تبلغ قيمته 150 مليون درهم والواقع في دبي منطقة مجان، بجانب البراري ويتألف المشروع من 188 وحدة سكنية و15 محلاً تجارياً.

وقال حسين أبو عيد، رئيس مجلس إدارة شركة «أبو عيد للتطوير العقاري» خلال مؤتمر صحفي عقدته الشركة في دبي أمس للاحتفال بإطلاق مشروعها الجديد «سيليا هايتس» والإعلان عن إنجاز مشروع «سيليا ريزيدنس»: إن الشركة نقلت مقرها الإقليمي إلى مدينة دبي، باعتبارها إحدى أهم المدن العقارية الأولى في العالم وأعلاها ربحية في القطاع ونقطة انطلاق للتوسع في دولة الإمارات ودول الخليج في المستقبل.

وأضاف أن المشهد العقاري في دبي يشهد موجة متجددة من الزخم الاستثماري والمبيعات القوية القياسية.

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