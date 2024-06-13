1.75 مليار درهم التصرفات العقارية في عجمان خلال مايو

المصدر: عجمان – وام

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كشف التقرير العقاري لدائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، عن تسجيل 1232 تصرفاً عقارياً خلال شهر مايو الماضي، بقيمة إجمالية تجاوزت 1.75 مليار درهم، وبنمو ملحوظ قدر بـ 42.5 %، مقارنة بشهر أبريل الماضي.

وقال المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، إن أعلى قيمة مبايعة سجلت في «الجرف الصناعية 2»، بـ 157 مليون درهم، موضحاً أن سوق عجمان العقاري، حقق أرقاماً قياسية خلال شهر مايو، وحافظ على زخمه وأدائه التصاعدي، حيث بلغ حجم التداول 1.3 مليار درهم، من إجمالي 1002 عملية تداول. وأضاف أن أداء القطاع العقاري والمؤشرات القوية التي تم تسجيلها منذ مطلع العام الجاري، تعكس صلابة وتنافسية هذا القطاع الحيوي، وتؤكد مدى ثقة المستثمرين وتفضيلهم للاستثمار في إمارة عجمان.

وأكد أن شهر مايو شهد تسجيل 170 عملية رهن، تجاوزت قيمتها الإجمالية 308 ملايين درهم، حيث تم تسجيل أعلى قيمة رهن بـ 45 مليون درهم في منطقة «الجرف الصناعية 3». وأوضح أن حي «الياسمين» جاء على رأس قائمة الأحياء الأكثر تداولاً.

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