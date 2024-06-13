اتفاقية امتياز لموانئ أبوظبي لتعزيز السياحة البحرية عبر موانئ سفاجا والغردقة وشرم الشيخ

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي أمس توقيع اتفاقية امتياز نهائية مع الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، لتطوير وتشغيل وإدارة ثلاث محطات للسفن السياحية في موانئ سفاجا والغردقة وشرم الشيخ.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستخصص مجموعة موانئ أبوظبي استثمارات إجمالية تبلغ 4.7 ملايين دولار على مدار الأعوام الخمسة عشر المقبلة، لتغطي إدارة وتشغيل محطات السفن السياحية الثلاث، التي من المتوقع أن تدخل طور التشغيل في عام 2025، وستقدم من خلالها خدمات جديدة تستقطب المزيد من مشغلي السفن السياحية، وتضيف مسارات جديدة.

تم توقيع الاتفاقية النهائية في مقر مجلس الوزراء المصري في القاهرة بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري؛ وكامل الوزير، وزير النقل ومريم الكعبي، سفيرة الإمارات بمصر والكابتن محمد الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي؛ من قبل أحمد المطوع، الرئيس التنفيذي الإقليمي في المجموعة موانئ أبوظبي؛ وأسامة صالح، نائب رئيس مجلس إدارة موانئ البحر الأحمر، كما أبرمت موانئ أبوظبي اتفاقيتي امتياز بالأحرف الأولى لمدة 30 عاماً مع هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتطوير وإدارة وتشغيل محطة لسفن الدحرجة ومحطة للسفن السياحية بميناء العين السخنة.

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